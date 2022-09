I fjor hadde EM-sølvvinnaren Mezngi knapt pengar til mat

Over natta blei Zerei Kbrom Mezngi (36) godt kjent i Norge, men for berre eitt år sidan kunne karrieren vore over. Ein plass på landslaget redda karrieren til EM-helten.

