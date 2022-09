Carlsen møter Niemann igjen: – Sterkt kritisk til hånd­teringen

Sjakkverdenen holder pusten når Magnus Carlsen (31) skal spille mot Hans Niemann (19) igjen. For to uker siden førte Carlsens overraskende tap til en rekke spekulasjoner om juks.

OMSTRIDT: Magnus Carlsen (til venstre) trakk seg fra turneringen i St. Louis etter tapet for Hans Niemann. Her følger Carlsen Niemanns parti mot Levon Aronian (med ryggen til) sist fredag, et parti som endte med remis.

Dramaet startet etter Niemann, med svarte brikker, slo Carlsen under Sinquefield Cup i St. Louis for to uker siden.

Det førte til at Carlsen trakk seg fra turneringen dagen etter. Nordmannen offentliggjorde avgjørelsen på Twitter, hvor han også skrev at han håpet å spille turneringen i fremtid.

Han avsluttet tweeten med å lenke til en YouTube-video, hvor fotballmanager José Mourinho sier:

– Hvis jeg snakker, så havner jeg i store problemer. Store problemer. Og jeg ønsker ikke få store problemer.

Det førte til en rekke spekulasjoner rundt hvorvidt Niemann – som i etterkant innrømmet at han har jukset et par ganger tidligere i netturneringer da han var 12 og 16 år – jukset under partiet mot Carlsen.

Den norske sjakkstjernen har ikke villet uttale seg om partiet, og mandag møtes de altså igjen i et parti i Julius Baer Generation Cup. Turneringen sendes på TV 2 Sport 2, Carlsen mot Niemann starter etter planen rundt klokken 19.

– Det må være flaut for verdensmesteren å tape for meg – jeg føler med ham, sa Niemann etter seieren mot Carlsen, ifølge chess24.

Det at Carlsen trakk seg fra turneringen i St. Louis, gjorde at alle resultatene hans i turneringen – inkludert tapet mot Niemann – ble strøket.

– Det å reagere med å trekke seg fra turneringen og ikke ville kommentere hvorfor man trekker seg, det er en ganske dramatisk fremgangsmåte. Jeg er veldig sterkt kritisk til håndteringen av det, uansett av hva som skulle forekomme senere av hva som har skjedd eller ikke skjedd, sa sjakkekspert Hans Olav Lahlum om Carlsen, under TV 2s sending fra Julius Baer Generation Cup søndag.

I studiosendingen var også stormester Jon Ludvig Hammer kritisk til Carlsens valg. Han viste blant annet til at også de tidligere verdensmesterne Garry Kasparov og Anatolij Karpov har ment at det ikke var noe mistenkelig spill.

– Mitt inntrykk etter å ha spilt gjennom partiet er at Magnus spilte usedvanlig dårlig. Han hadde hvite brikker, men ble likevel stående dårligst allerede etter 15 trekk. Han håndterte situasjonen han havnet i veldig dårlig. Magnus gjorde en kjempetabbe, som gjorde at han tapte partiet med en gang, sa Hammer, som mente det handlet mer om at det var et dårlig parti av Carlsen enn at det var sjokkerende bra av Niemann.

SJAKKEKSPERT: Jon Ludvig Hammer er stormester i sjakk og rangert som Norges tredje beste spiller.

At Niemann traff perfekt med de første trekkene sine, er ifølge Hammer ikke grunn nok til å tro at det har blitt jukset.

– Det er veldig mange som har meninger om dette, men man må legge mer vekt på de som kan faget, enn de som kan ikke. Det har en tyngde når jeg, Kasparov og Karpov mener at «det var vel ikke så mye mistenkelig her». I hvert fall når Magnus ikke har snakket med pressen siden den gang. Bare at det er 10 prosents sjanse for at Niemann ikke har gjort det, og jeg mener sjansen er vesentlig høyere enn det, gjør at man ikke kan legge ut en hel internettarmé mot ham, uttalte Hammer.