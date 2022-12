Brasil med sjokktap for Kamerun: Matchvinneren fikk rødt kort

(Kamerun-Brasil 0–1) Brasil stilte nesten bare med andrevalg. B-laget klarte seg i 90 minutter, men på overtid senket Vincent Aboubakar VM-favoritten. Før han feiret på seg rødt kort.

fullskjerm neste HEI OG HA DET: Vincent Aboubakar vartet opp med nok en scoring, og ble så glad at han dro av seg trøya og ble belønnet med sitt andre gule – og dermed rødt kort. Kamerun er ikke videre til utslagsrundene tross seieren. 1 av 4 Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Brasil har ikke tapt på 17 kamper i VM-gruppespillet siden nederlaget for Norge på sankthansaften i 1998. Men nå skjedde det.

På et perfekt innlegg fra Jerome Ngom Mbekeli headet Kamerun-spissen ballen i nettet. Aboubakar dro av seg trøyen og jublet vilt. Dermed fikk matchvinneren seg en kraftig nedtur. Han hadde et gult kort fra før og fikk ett til for feiringen.

Kamerun-kapteinen forsvant rett ut.

Scoringen ble det siste 30-åringen gjorde i VM. Kamerun er slått. Sveits slo Serbia 3–2 og går videre sammen med Brasil. For brassene handler nå alt om åttedelsfinalen mot Sør-Korea på mandag.

TAKK FOR I KVELD: Vincent Aboubakar takker dommer Ismail Elfath etter det røde kortet.

Brasil gjorde som Frankrike etter at VM-avansementet var sikret: Byttet ut ni mann i startoppstillingen. Den regjerende verdensmesteren var tydelig svekket og tapte mot Tunisia. Brasils B-gjeng var litt bedre og fremfor alt omtrent like solide som de største stjernene.

Kantspillerne Vinicius Jr. og Raphinha fikk hvile. Men erstatterne Gabriel Martinelli og Antony markerte kjapt at de ikke ligger langt bak i kvalitet. Kamerun-backene Collins Fai og Nouhou Tolo fikk kjørt seg og pådro seg begge gule kort i løpet av en drøy halvtime.

På midten kjørte Rodrygo på i Neymar-rollen. Også for Kameruns midtbanemann Pierre Kunde ble et tidlig gult kort løsningen mot den svært ballsikre playmakeren fra Real Madrid.

Men målet manglet før pause. Martinelli kom til de to beste mulighetene, men Kamerun-keeper Devis Epassy viste seg igjen som en god erstatter for André Onana – Inter-keeperen som har kranglet med landslagssjef Rigobert Song og der etter dratt hjem fra VM.

ANKELSKADE: Mellomfornøyd Neymar på tribunen. Blir playmakeren klar til åttedelsfinalen mot Sør-Korea mandag?

Men Kamerun var ikke sjanseløse de første 45 minuttene. Brasil-keeper Ederson måtte ut i full strekk for å bokse vekk et innlegg.

På overtid kom 1. omgangs største sjanse: Bryan Mbeumo fikk heade fritt. Brentford-spilleren satte ballen knallhardt i bakken. Manchester City-målvakt Ederson viste hvorfor han kanskje er VMs beste reservekeeper. Redningen var strålende.

Samtidig var dette den første avslutningen motstanderne fikk på Brasils mål etter fem omgangers spill.

Ellers hadde Brasil brukbar kontroll. Ikke minst fordi Fabinho gjenvant mange av Kameruns ballbesittelser. 39 år gamle Dani Alves og stopper Bremer slapp – som Ederson og Fabinho – til for første gang i VM.

GULT KORT: Matchvinner Vincent Aboubakar måtte ty til et gult kort for å stoppe Brasils Gabriel Jesus.

Fem minutter etter pause måtte Ederson strekke seg igjen. Men Kamerun-kaptein Vincent Aboubakar strøk stolpens utside.

Fabinho vant en ny ball og igjen ble Gabriel Martinelli satt opp på venstrekanten. Avslutningen til Arsenals-spilleren var glimrende. Men Epassy reddet både den og den neste mulighetene til Eder Militao og Antony.

Brasil-sjef Tite gjorde tidlig fire bytter. Inn med Marquinhos som venstreback, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro på midtbanen og Pedro som spiss.

Innbytter Olivier Ntcham kom til et godt skudd for Kamerun 12 minutter før slutt. Ederson reddet greit. Kamerun måtte vinne for å ha noe håp om å gå videre. De nærmet seg.

Så kom eksplosjonen med Aboubakars «røde» matchvinnerscoring.