NFF beholder cupen som normalt – vil innføre «skjebneuke»

Norges Fotballforbund har vedtatt å beholde den norske tradisjonen med cupen: I 2023 vil alt fra 1. runde til finalen spilles innenfor samme kalenderår.

MESTERE: Her løfter lagkaptein Magnus Wolff Eikrem kongepokalen som bevis på at Molde vant cupen for 2021 – i 2022.

Cupfinalen for 2022 vil bli spilt 22. mai 2023. Uken etter vil NM 2023 starte, kommuniserte fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse i Trondheim onsdag ettermiddag.

Samtidig blir seriestart for Eliteserien i 2023 lagt til 10. april, og en nyvinning for kvalifiseringen for opprykk/nedrykk i Eliteserien og Obosligaen ble også lansert.

Som en prøveordning i 2023 skal disse to «finalene» spilles på nøytral bane samme helg som cupfinalen. Nøytral bane og én kamp er gjort i «coronasesongene» i 2020 (Mjøndalen mot Sogndal) og 2021 (Jerv mot Brann), mens i år følges normalen og lagene møtes både hjemme og borte i dobbeltoppgjør.

Cupen var det kanskje knyttet mest spenning til hvordan vil foregå neste år:

– Det er stort engasjement rundt NM. Vi har likevel merket at trendpilene har gått nedover. Selv om interessen fortsatt er stor, så er utviklingen negativ. Vi må snu den pilen, sier Klaveness etter to dagers styremøte i Norges Fotballforbund.

Turneringen har vært gjenstand for debatt da VG avslørte at ett av alternativene NFF vurderte var å skrote hele utgaven for 2023. Bakgrunnen var at terminlisten på høsten ville bli trang som følge av at 2022-turneringen først blir ferdigspilt i 2023.

Det har også vært nedfelt et slags NM-utvalg for å se på muligheten for å utvikle det 120 år gamle norgesmesterskapet i fotball. Nå har forbundsstyret med president Lise Klaveness konkludert rundt cupen, som fører til at finalen i 2023 blir rekordsen – 10. desember.

FOTBALLPRESIDENT: Lise Klaveness på Ullevaal stadion, som har huset cupfinalen i lang tid.

Den cupfinalen som er blitt spilt senest på året i Norge, er fra 2019. Det var blitt søndag 8. desember da Viking slo fylkesnabo Haugesund 1–0. Som følge av coronapandemien er det også den foreløpig siste finalen som har avsluttet den norske sesongen.

2020-cupen ble avlyst som følge av pandemien, 2021-utgaven hadde finalen i mai i år (Molde slo Bodø/Glimt), og 2022-finalen vil spilles i slutten av mai neste år.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ville hatt cupfinalen på våren for å få bedre rom til å konsentrere seg om Europa-spill på høsten.

– Vi har en tendens til å glorifisere det vi har hatt tidligere. En del av det vi er opptatt av er at norske lag skal være med i Europa. I min verden er dette en liten kompromissløsning. I min verden er ofte kompromisser, det kan være lurt, men ikke alltid, sier Knutsen og legger til:

– Jeg tror at coronamodellen hadde vært en bedre løsning, men jeg kan garantere at Bodø/Glimt kommer til å satse på cupen.

Klaveness varsler at det vil bli satt ned et utvalg som skal vurdere den kritiserte sluttspill-modellen i Toppserien.