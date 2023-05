Haaland tok med Isabel (18) på scenen

Premier League-tittelen endte i en stor familiefest for Erling Braut Haaland. Isabel Haugseng Johansen (18) var med på feiringen.

FEIRET SAMMEN: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen. 1 av 2 Foto: GETTY IMAGES

Engelsk og spansk presse har i lengre tid skrevet at de to er kjærester. Haaland og Haugseng Johansen har aldri bekreftet dette. Daily Mail har bilder av at hun søndag ankom Citys gullfest i en lignende himmelblå pyjamas som toppscoreren i Premier League.

Bryne-jenta ble også med da Haaland skulle foreviges med den prestisjetunge pokalen. Hun har – som han – vokst opp med fotball i småbyen tre mil sør for Stavanger.

Isabel Haugseng Johansen spilte aldersbestemt kamp for Bryne så sent som i fjor høst. Med drakt nummer 99 scoret hun da klubbens 19-årslag slo Tjensvoll/Sif 7–0.

Hun kan, som Haaland, litt om å score mål. Ifølge statistikken til Norges Fotballforbund står Haugseng Johansen notert med 23 Bryne-scoringer siden 2017.

Hun var også med da Haaland i april ble presentert som utstyrsprodusenten Nikes nye «posterboy» i London. Haugseng Johansen bar Nike-logoen godt synlig på Oxford Circus.

Ut fra bildene fra fotobyråene stilte Erling Braut Haaland med nesten et helt fotballag på Premier League-scenen. I alt ni personer kan identifiseres i den intense familiejubelen på Etihad Stadium.

Hans to unge søstre Nora og Sofie fikk stå foran med det norske flagget og Premier League-pokalen.

Bak til venstre sto Alfie Haalands kone, Anita Haaland Strømsvold. Så broren Astor Haaland med kjæresten Thea Vigre (delvis skjult), søsteren Gabrielle, pappa Alfie Haaland, Isabel Haugseng Johansen og «fikseren» Ivar Eggja.

Mye tyder på at han også feiret med en ny generasjon i familien. Han kastet en jublende unge i Manchester City-drakt i været ute på gressmatten. Søsteren Gabrielle har barn.

Faren Alfie Haaland har alltid stått sentralt i sønnens karriere. Han styrer det meste i «Team Haaland» og er ofte på plass under kampene. Nå hadde «manageren» en veldig fin dag med alle sine fem barn.

VG har ikke fått svar på forespørselen til Haaland senior mandag.

Hans kone, Anita, hadde iført seg Manchester City-drakt i anledning i ligagullet.

Sammen med agent Rafaela Pimenta og finansrådgiver Egil Østenstad står pappa Alfie til rors i skuta som siden 2017 har brakt Erling Braut Haaland fra Jæren til Molde via Salzburg til Dortmund og Manchester.

Alfie Haaland har den fulle oversikten på kontrakter, penger og henvendelser. Sønnen trenger ikke høre om noe uten at det er tvingende nødvendig.

Det skal også Ivar Eggja ha en del av æren for. Den tidligere Canada-bosatte jærbuen, har vært pappa Haalands forlover.

Eggja er i Manchester observert som sjåfør i en ekstravagant Rolls-Royce Cullinan.

Han er en lønnet «fikser» som hjelper med praktiske gjøremål. Det innebærer å bistå med alt fra reiseplanlegging, håndtering av arrangementer Haaland deltar på, og ulike innkjøp.

Erling Braut Haaland kan fullt og helt konsentrere seg om å forbedre teknikk, fysikk og spilleforståelse i tett samarbeid med Pep Guardiola. Manchester City-manageren hadde også med seg familie på den store dagen.

Haaland ble søndag avbildet med hånden på skulderen til Guardiola-pappa Valentí.