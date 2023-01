Gøran Johan­nessen orket ikke se Norge: – Det største neder­laget

KRAKOW (VG) Han er på gang i VM og sjeleglad for å være tilbake på landslaget. Gøran Johannessen (28) har kommet seg over sin verste opplevelse som håndballspiller.

GODT TILBAKE: Gøran Johannessen har vist stigende form i Polen.

Etter en betennelse i desember har Gøran Johannessen kommet tilbake for Norge i oppkjøringen til mesterskapet. I VM har han vokst fra to scoringer mot Nord-Makedonia til fire mot Argentina og en stor kamp da Nederland ble slått i gruppefinalen.

Stavanger-karen kan bli viktig i hovedrunden den neste uken.

– På sitt beste er Gøran en av verdens beste duellspillere. Han har også et sterkt skudd og er helt eksepsjonelt god i kontringer. Det er et verktøy som er helt unikt. Han skal vi bare bygge opp, så han finner godfølelsen, lover landslagssjef Jonas Wille til VG.

Godfølelsen til Johannessen forsvant definitivt sommeren 2021.

Da resten av landslaget dro videre fra treningsleiren i Fukuoka til Tokyo-OL, satte siddisen seg på flyet hjem til Europa. Han ble snytt for håndballguttas første OL-opptreden på 49 år. I en treningskamp mot Sverige ble det klart at Johannessens problematiske lysker ikke var klare for OL.

Johannessen slet med lyskene allerede under VM i 2021. Han fikk en ny smell på våren, men OL-deltagelsen ble først avskiltet noen får dager før ilden ble tent i OL. Det gjorde vondt.

– Det var helt for jævlig. Det største nederlaget i min karriere. Det er drøm for alle idrettsutøvere å være med i OL. Og jeg var så nær, beskriver han.

SEKS MÅL: Gøran Johannessen har levert seks VM-mål til nå. Her mot Argentina søndag.

Hjemme igjen hadde han det ikke godt med å melde forfall. Håndballkampene fra Tokyo strømmet inn på TV-skjermen. Gøran Johannesen så ikke et sekund av idretten han i mange år har vært helprofesjonell utøver av.

– Jeg så ikke på noen håndballkamper i OL. Bare andre idrettsgrener, sier han og ramser opp gullene til Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm som gode OL-minner.

Det langvarige lyskemarerittet endte i operasjon i desember 2021. Fjorårets EM var han sjanseløs på å nå. Fra mai i fjor har han vært relativt skadefri.

Men VM-oppkjøringen ble ikke helt fri for skader. En slimposebetennelse i høyre skulder satte Johannessen ut av spill i desember. Dermed kom han skjevt inn i oppkjøringen og leverte ikke på sitt høyeste nivå i de to kampene han spilte i Trondheim rett etter nyttår.

Fakta VM-veien videre Norge tar med seg fire poeng i mellomrunden. Norge skal møte Serbia (torsdag), Qatar (lørdag) og Tyskland (tirsdag). De to beste lagene fra mellomrunden, går til kvartfinale. Slik er stillingen før de tre neste kampene: Norge 4 poeng Tyskland 4 poeng Serbia 2 poeng Nederland 2 poeng Qatar 0 poeng Argentina 0 poeng Les mer

– En ganske udramatisk skade, forklarer han.

– Den slarker litt fortsatt, men det går fint.

– Gøran er på gang. Det kommer seg sakte, men sikkert, mener Jonas Wille.

Mot Nederland tirsdag var han Norges klart beste spiller da det meste gikk galt før pause i Krakow.

Nå forflytter håndballgutta seg noen mil til byen Katowice og torsdagens kamp i hovedrunden mot Serbia.

Gøran Johannessen gleder seg til fortsettelsen.

Han vet hvor vondt det er ikke å få spille for Norge.