Vraket Sundby har forståelse: Irriterte seg selv over lagkamerat med «fri rolle» på landslaget

Nå starter jobben med å snekre et opplegg utenfor landslaget for Martin Johnsrud Sundby (35). For første gang på 12 år er han utelatt fra troppen, et snaut år før VM i Oberstdorf.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Martin Johnsrud Sundby er ikke en del av landslaget kommende sesong. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Sundby gjennomførte en treningsøkt mens landslagstrener Eirik Myhr Nossum leste opp seks andre navn enn hans eget på tirsdagens digitale pressekonferanse.

– Det er en jævlig rar følelse. Det er en tomhetsfølelse, men det må jeg bare snu så kjapt som mulig og skape offensivitet, sier Sundby til Aftenposten.

Selv om han har fått tid til å venne seg til tanken, så har det ikke sunket helt inn.

– Det er ikke noe slag under beltestedet, men ikke å stå inne med den gjengen er en snodig følelse. Jeg tror likevel, at hvis jeg ikke skal være superegoistisk, så tror jeg det er bra på for alle parter. Det sier jeg på bakgrunn av hva landslaget skal være, forklarer Sundby.

Les også Sundby ryker ut av landslaget: – Som om kona skal søke skilsmisse etter 30 år

Var irritert på Hjelmeset

Landslagstrener Nossum begrunnet utelatelsen av Sundby blant annet med at han trenger løpere som kan være med og gi alt på samlinger. Det har ikke familiefaren Sundby kunnet innfri med to barn og ett til på vei i mai.

– Da jeg startet på landslaget, hadde Odd-Bjørn Hjelmeset den samme frie rollen som jeg har hatt. Han kom og gikk som han ville på bakgrunn av familiesituasjonen sin. Da jeg var unggutt, husker jeg at det irriterte meg, og at det var rart at han kunne komme og gå som han ville. Nå har jeg gjort det i to år. Jeg har hatt et helt lag som har støttet meg, men i Eiriks uttaksliste havner jeg langt ned på bakgrunn av det. Jeg skjønner det, sier Sundby.

Fakta Martin Johnsrud Sundby Alder: 35 år (født 26. september 1984) Klubb: Røa Meritter: OL: 2 gull (4 x 10 km stafett, lagsprint 2018), 2 sølv (4 x 10 km 2010, 30 km skiathlon 2018), 1 bronse (skiathlon 2014) VM: 4 gull (15 km klassisk 2019, 4 x 10 km 2019, 2017 og 2011), 3 sølv (30 km skiathlon 2017 og 2013, 15 km klassisk 2017), 2 bronse (30 km skiathlon 2019, 15 km klassisk 2011) Verdenscupen: 30 enkeltseirer. Tre sammenlagttriumfer. Les mer

Martin Johnsrud Sundby med sønnen Marcus snakker med landslagstrener Eirik Myhr Nossum under VM i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også «De har faktisk fått en helt spesiell sjanse»

Røa-løperen er regjerende mester på 15 kilometer intervallstart og er derfor garantert en plass i VM på den distansen neste år. Nå handler alt om å spikre et opplegg som kan gjøre ham konkurransedyktig om et snaut år.

– Akkurat nå jobber jeg med å forhøre meg med dem rundt meg, som sponsorer og samarbeidspartnere. Noe økonomi må man ha på plass for å drive med dette. Den jobben har jeg satt i gang. Så er det utstyr og alt av treningsfasiliteter. Lege og smører er også vesentlig. Det er en del ting å gjøre plutselig. Det er spennende, sier Sundby.

– Er du sikker på at du får et opplegg som er bra nok?

– Nei, jeg føler meg ikke sikker. Uvissheten om du får det til, ligger der. Men man skal ikke undervurdere følelsen av desperasjon for en løper sent i karrieren, å få kniven på strupen. Jeg har nådd de fleste målene mine, men det å skape en så stor motivasjon sent i karrieren kan løfte meg tilbake. Kanskje er en sånn kniv på strupen bra for meg, sier han.

Les også 18-åring tatt ut på landslaget: – Har et ess i ermet

Martin Johnsrud Sundby må lage seg et eget opplegg i VM-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil trene med gamle lagkompiser

Sundby har gjennom årene skaffet seg et solid nettverk med treningskamerater i Oslo. De kommer til å få kjørt seg enda hardere nå. I tillegg håper han at landslagskameratene fortsatt vil trene med ham, slik at han kan få den matchingen han trenger mot de beste.

– Jeg har spurt pent om det. Men det er laget som bestemmer det. Men jeg håper jeg får muligheten til å være med på hardøkter, ved siden av å finne mine egne rammer. Det er masse ting som må på plass, men jeg er supergiret og kjempemotivert, sier Sundby.