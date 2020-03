Korona-raseri i Fotball-England: – Vi ble behandlet som forsøkskaniner

Flere har reagert på at Premier League ikke stanset spill før denne helgen. Den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney refser den britiske regjeringen og fotballmyndighetene.

Wayne Rooney mener de burde stoppet å spille fotball i England tidligere. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Torsdag kveld opplyste den engelske toppdivisjonen at helgens kamper skulle gå som planlagt med publikum på tribunene. Kort tid etter kom derimot beskjeden om at ligaledelsen hadde kalt inn klubbene til et hastemøte

To kamper måtte nemlig utsettes etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-talentet Callum Hudson-Odoi hadde testet positivt på koronaviruset.

Dagen etter kom beskjeden om at alle kamper i Premier League, English Football League (nivå to, tre og fire) og Womens Super League utsettes til starten av april.

Den avgjørelsen burde blitt tatt mye tidligere, mener den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney, som nå spiller for nivå to-klubben Derby.

– Etter krisemøtet ble den riktige avgjørelsen tatt, men frem til da føltes det nesten som fotballspillere i England ble behandlet som forsøkskaniner, skriver Rooney i en spalte for storavisen The Times.

Mikel Arteta har testet positivt på koronaviruset. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Forbløffende

Den tidligere engelske landslagsspilleren viser til at der fotballen og annen idrett i de fleste andre europeiske land hadde blitt stoppet, ble de bedt om å fortsette.

Torsdag morgen fikk de høre at tre Leicester City-spillere hadde vist symptomer. For hans egen del skulle de møte Millwall lørdag. De hadde nylig møtt Nottingham Forest, og eieren deres, Evangelos Marinakis, hadde også testet positivt.

Utpå ettermiddagen talte den britiske statsministeren Boris Johnson på TV. Da sa Johnson at det ikke var medisinske grunner til å forby idrettsarrangementer, og at situasjonen skulle vurderes fortløpende.

Først da nyheten kom om at Arteta og Hudson-Odoi hadde testet positivt, kom beskjeden neste dag om at spill i de fire øverste divisjonene utsettes.

– Det virket forbløffende at selv om tre Leicester-spillere viste symptomer, skulle vi likevel spille disse kampene. Men da nyheten kom om at Arteta hadde viruset, annonserte plutselig Premier League et krisemøte neste morgen. Hva var forskjellen? Er det at Arteta er et større navn? spør Rooney.

Callum Hudson-Odoi har testet positivt på koronaviruset. Foto: Eddie Keogh / X01801

– Vår arroganse er utrolig

Derby-spilleren er langt ifra den eneste som har reagert på at ikke kampene ble utsatt tidligere.

– Det er ikke en vanskelig avgjørelse. Det er heller ikke et spørsmål om «hvorfor», men om «hvorfor er det ikke gjort allerede, skrev den anerkjente kommentatoren Henry Winter i en kommentar for The Times.

Han fikk støtte fra sin kollega John Cross i Daily Mirror. Han sa det var skremmende å være vitne til sitt eget lands holdning i kampen mot koronaviruset.

– Vår arroganse er utrolig. Resten av Europa ser fortvilet på vår sjokkerende holdning til den største helsekrisen vi har hatt i løpet av en generasjon, skrev Cross på Twitter.

Flere kamper er blitt spilt i National League denne helgen. Her spiller Halifax Town mot Ebbsfleet Town. 2154 tilskuere så kampen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Raseri i lavere divisjoner

Selv om de fire øverste nivåene nå er utsatt, holder de det fortsatt gående i National League (nivå fem og nedover) i England. Selv om dette er et stykke ned i divisjonene, trekker kampene likevel tusenvis av tilskuere.

Eastleigh-manager Ben Strevens, som så laget sitt tape 4–0 mot Notts County foran nesten 5000 tilskuere på lørdag, mener den eneste grunnen til at de spiller videre er på grunn av grådighet blant sjefene i National League.

– De tenker ikke på helsen til tilskuerne, og det handler ikke bare om dem. Vi har en utstyrsforvalter som er en gammel mann, og det er sikkerhetsvakter oppi årene. Det er de som er i risikosonen. Det finnes ingen grunn til at disse kampene skulle spilles, slår Strevens fast overfor The Guardian.

Flere managere stiller spørsmål om hvorfor de må spille i National League, når Premier League og Football League ikke gjør det.

– Det er ikke riktig tidspunkt for å ta den diskusjonen. Det er en tid for å reflektere rundt det som skjer i samfunnet vårt. National League gjør en fortløpende vurdering når det kommer til fortsettelsen av sesongen, sier Michael Tattersall, administrerende direktør for National League.

68.859 tilskuere var innom Cheltenham Festival på fredag. Foto: Tim Goode / X07063

69.000 tilskuere på hesteløp

Chesterfield-manager John Pemberton, som så laget sitt spille 1–1 mot Dover Athletic på lørdag, kaller avgjørelsen «dum».

– Vi har alle familier. Jeg har en 81 år gammel far som lever alene, og jeg kan ikke besøke ham nå fordi jeg ikke vet hvordan situasjonen er, sier Pemberton til Daily Mail.

Rooney nevner ikke denne problematikken i sin spalte, men viser til hesteløpet Cheltenham Festival som ble arrangert fra 10. til 13. mars.

– Johnson sa: «Det kommer til å bli verre, mennesker kommer til å dø.» OK, men hvorfor prøver vi ikke å komme det i forkjøpet? Hvorfor skal vi vente på å komme i en situasjon som dessverre Italia befinner seg i? Jeg kunne ikke tro at Cheltenham Festival gikk sin gang, for eksempel, skriver Rooney.

Fredag skal det ha vært nesten 69.000 tilskuere på festivalen, ifølge The Guardian.