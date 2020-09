Hovland med god dag i PGA-tourmesterskapet

Marginene var ikke på Viktor Hovlands side søndag, og han ligger på en 21. plass etter tredje dag av PGA-tourmesterskapet i Atlanta.

Viktor Hovland slår ut fra bunkeren på det første hullet søndag. Det hullet gikk ikke så bra ham. Foto: John Bazemore / AP / NTB scanpix.

NTB

Han startet dagen på totalt to under par på 22. plass. Etter ti spilte hull søndag hadde han gått ti hull på totalt minus én under par.

Hovland åpnet med en bogey på hull 1. Da var han uheldig og havnet i bunkeren. Allerede etter det tredje hullet hadde han jevnet seg ut på par etter en birdie. Den neste birdien kom på hull åtte, og det var da han skvatt et par plasser opp på resultatlisten.

Nordmannen fikk flere muligheter til birdie, men hadde ikke marginene på sin side. Par på de sju følgende hullene var ikke nok til at han avanserte på resultatlista.

– Jeg hadde flere sjanser i dag enn jeg hadde de andre dagene. Så det ble en bedre score, men jeg føler det kunne ha blitt et par slag bedre. Det var positivt, men jeg slår ikke på den måten jeg vil slå på, sa Hovland til Eurosport etter runden.

Den andre birdien for dagen kom på hull 16, men en bogey på neste hull ødela for en god avslutning på runden. På 18. og siste hull var Hovland nær en eagle – to slag under par – men ballen rullet rundt hullkanten og bort.

Hovland avsluttet dermed søndagens runde to under par og ligger på fire under par på en foreløpig 21. plass. Han har for eksempel to slag opp til 18. plass og tre slag opp til 12. plass.

Mandag er siste mulighet til å avslutte sesongen på en god måte.

– Jeg skal bygge videre på det gode spillet søndag og avslutte på en fin måte, sier Hovland.