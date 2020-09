Tour de France direkte: Ny vinnersjanse for Kristoff

Tøff start i dag

Umiddelbart ut fra kilometer 0 stiger det, før det blir en liten utforkjøring. Etter seks kilometer starter på de på dagens første kategoriserte stigning, som er 3,1 kilometer à 6,1 prosent. Hvis bruddviljen er stor, vil det være vanskelig for feltet å kontrollere det i starten i dag. Det øker jo også sjansene til at bruddet går inn, men for alt vi vet kan det også være at det blir kontrollert ut fra start og at det går av gårde et brudd på tre-fire ryttere, som på den tredje etappen.