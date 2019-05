Ny fiasko for Solskjær – jumbolaget knuste Uniteds Champions League-drøm

Huddersfield-Manchester United 1–1, Chelsea-Watford 3–0

Det er blitt noen vonde øyeblikk for Manchester Uniteds norske manager siden han 28. mars signerte kontrakten som binder ham til Old Trafford de tre neste sesongene.

Ett av de aller tyngste kom da en time var spilt på John Smith’s Stadium søndag ettermiddag.

Manchester United hadde hjørnespark, og ballen havnet i klypene på Huddersfield-keeper Jonas Lössl. Dansken dunket ballen langt og høyt. United-back Luke Shaw så ut til å ha kontroll, men klønet det til da han bommet fullstendig på ballen.

Plutselig var Isaac Mbenza helt alene med Manchester United-keeper David de Gea. Han beholdt roen og satte ballen mellom beina på den spanske målvakten.

Huddersfield regnes av mange som ett av de aller dårligste lagene som har spilt i Premier League-æraen. De hadde bare tatt tre poeng i 2019. Nå hadde de utlignet til 1–1 og samtidig satt en endelig stopper for alle Uniteds drømmer om å spille i neste års Champions League.

Resultatet kan ikke ses på som noe annet enn en gigantisk nedtur for Solskjærs mannskap.

For samtidig som United slet mot lille Huddersfield, vant Chelsea 3–0 over Watford på Stamford Bridge. Dermed kan ikke Manchester United ende på noe bedre enn femteplass.

United-spillerne bombarderte Huddersfield-målet like før full tid, men kom aldri nærmere enn Paul Pogbas skudd i tverrliggeren. Da hadde akkurat innbytter Tahith Chong fått forsøket sitt blokkert av Lössl.

Solskjær fikk drømmestarten

Det tok imidlertid bare åtte minutter av kampen før Huddersfield viste hvorfor de kun sto med tre seire på de 36 første Premier League-kampene denne sesongen.

Juninho Bacuna rotet det til da han skulle bryte noen fine United-kombinasjoner, men endte bare opp med å sende ballen videre til Scott McTominay. Sistnevnte gjorde en god jobb frem til avslutningen, men skuddet var av en slik kvalitet at målvakt Lössl burde hatt små problemer med å avverge forsøket. Keeperen fomlet imidlertid ballen inn under seg, og dermed hadde Solskjær fått den starten de drømte om.

Både Marcus Rashford og Juan Mata prøvde seg etter hvert fra gode posisjoner, men skuddene ble enten blokkert eller så forsvant ballen utenfor mål.

Hva skjer med de Gea og Pogba?

Det har vært snakket mye om fremtiden til David de Gea og Paul Pogba den siste tiden. Like før pause viste begge frem hva de er gode for.

Før kampen skrev engelske tabloidaviser at de Gea skal ha fått en uke på seg til å avgjøre om han vil spille på Old Trafford også neste sesong. Den spanske målvakten har lenge vært ansett som verdens beste målvakt, og kontrakten hans går ut om ett år. Den siste tiden har han imidlertid markert seg med en rekke store tabber, helt ulikt ham.

Da Karlan Grant ble spilt gjennom for hjemmelaget, var de Gea nede og stoppet ballen mesterlig med høyrefoten.

Samtidig fortsetter ryktene å gå om Pogbas fremtid. Franskmannen skal stå på ønskelisten til Real Madrid. Zinédine Zidane skal ha en kraftig vårrengjøring i den stjernespekkede spillerstallen. Solskjær har tidligere vært tydelig på at Pogba kommer til å spille i United også til høsten, men har virket litt mer defensiv i uttalelsene de siste ukene. Midtbanespilleren sliter også med en formkurve som stuper nedover.

Like før pause klarte han på mesterlig vis å få avsluttet med hodet etter et vanskelig innlegg, men dessverre for franskmannen smalt ballen i tverrliggeren.

Etter at Huddersfield utlignet etter 60 minutter hadde United en rekke sjanser til å ta tilbake seieren, men ingen lyktes altså med å holde liv i drømmen om Champions League.

Fakta: Solskjærs ligakamper 22. des: Cardiff-Man Utd 1–5 26. des: Man Utd-Huddersfield 3–1 30. des: Man Utd-Bournemouth 4–1 2. jan.: Newcastle-Man Utd 0–2 13. jan.: Tottenham-Man Utd 0–1 19. jan.: Man Utd-Brighton 2–1 29. jan.: Man Utd-Burnley 2–2 3. feb.: Leicester-Man Utd 0–1 9. feb.: Fulham-Man Utd 0–3 24. feb.: Man Utd-Liverpool 0–0 27. feb.: Crystal Palace-Man Utd 1–3 2. mar: Man Utd-Southampton 3–2 10. mar: Arsenal-Man Utd 2–0 (28. mar: Solskjær signerer en treårskontrakt) 30. mar: Man Utd-Watford 2–1 2. apr.: Wolverhampton-Man Utd 2–1 13. apr.: Man Utd-West Ham 2–1 21. apr.: Everton-Man Utd 4–0 24. apr.: Man Utd-Man City 0–2 28. apr.: Man Utd-Chelsea 1–1 5. mai: Huddersfield-Man Utd 1–1

Fakta: Gjenstående kamper i Premier League Mandag kl. 21: Manchester City-Leicester Siste serierunde søndag kl. 16: Manchester United-Cardiff, Leicester-Chelsea, Tottenham-Everton, Burnley-Arsenal, Brighton-Manchester City, Liverpool-Wolverhampton, Watford-West Ham, Southampton-Huddersfield, Fulham-Newcastle, Crystal Palace-Bournemouth