Byåsen-profil på årets lag

Anna Bjørke Kallestad får prisen som årets beste høyre bakspiller i eliteserien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Anna Bjørke Kallestad hadde en sterk sesong for Byåsen. Foto: Johannes Strand

Det er med- og motspillere i eliteserien som har stemt i kåringen. Med hele 37 prosent av stemmene, tar 23-åringen plassen som høyre bakspiller på årets lag.

Kallestad har vært en sterk bidragsyter til Byåsens tredjeplass i serien denne sesongen. Totalt hamret hun inn 96 scoringer med venstrearmen i løpet av sesongen.

De siste årene har det vært flere profilerte navn som har fått prisen. De to seneste årene har veteranen Linn Jørum Sulland blitt kåret til årets høyre bakspiller, mens året før der var det Amanda Kurtovic som vant.

Tidligere denne uken ble også Byåsen-kollega Julie Bøe Jacobsen kåret til årets midtre bakspiller av spillerne i eliteserien.

Det gjør at Byåsen foreløpig er eneste klubb som har to spillere med på årets lag i eliteserien for kvinner. I løpet av helgen blir også årets linjespiller og målvakt presentert.