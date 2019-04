Carlsens vanvittige rekke fortsetter: «En mesterlig oppvisning»

GEORG MEIER – MAGNUS CARLSEN 0–1

Magnus Carlsen har vært bortimot utilnærmelig i 2019.

Fredag ettermiddag ble det seier med svarte brikker mot Georg Meier.

Dermed har Carlsen spilt 56 strake klassiske sjakkpartier uten å tape.

Møtet med Meier var parti nummer seks av ni i turneringen Grenke Chess Classic. Flere av verdens beste spillere deltar i turneringen. Carlsens seier betyr at han leder konkurransen.

Tilbake på vinnersporet

Carlsen lå på delt førsteplass før oppgjøret mot tyskeren. Nordmannen hadde startet turneringen lovende med to seire, men siden er det blitt tre remiser.

Mot Meier måtte nordmannen tilbake på vinnersporet, dersom han skulle ha håp om å få en luke ned til Vishy Anand i sammendraget.

Carlsen spilte med svarte brikker – og så tidlig ut til å ha et visst overtak både på brettet og på klokken. Etter 25 trekk hadde den norske verdensmesteren over en time igjen på sin klokke, mens Meier hadde under ett kvarter igjen i tenketid.

Klart overtak

Sjakkcomputeren Sesse viste stadig at Carlsen fortsatte å gjøre bedre trekk enn Meier. Etter 31 trekk viste pilen at Carlsens hadde et overtak tilsvarende nesten tre bønder.

Nordmannens spill fikk ros på sosiale medier.

«En mesterlig oppvisning i godt samspill mellom brikkene fra verdensmesteren,» skrev sjakkhistorikeren Olimpiu G. Urcan på Twitter.

Det skulle imidlertid drøye noe før Carlsen kunne innkassere seieren. Meier kom seg til tidskontrollen og fikk mer tid.

Dermed pågikk partiet en stund til. Etter 58 trekk var Meier tom for tid – og Carlsen kunne juble for seier.

Anand tapte sitt parti mot Arkadij Naiditsch. Det betyr at Carlsen leder turneringen med ett poeng.

Selvkritisk

Etter partiet virket Carlsen misfornøyd med at han ikke klarte å avgjøre partiet tidligere etter den solide åpningen.

– Jeg spilte feil, men hadde flaks, sa han under Chess24.coms sending.

Han følte at det hele ble veldig rotete. At han ikke avgjorde tidligere, førte til at det ble nok et langt parti. Carlsen har spilt flere lange partier tidligere i turneringen.

Den regjerende verdensmesteren tror belastningen påvirker ham.

– Spillet mitt er blitt verre. Den (belastningen) tar på. Det er bare slik det er. Jeg klarer ikke å fullføre. Da blir det et langt parti igjen – det er frustrerende. Jeg vet jeg ikke bør klage, men kvaliteten reflekterer ikke sluttresultatet.