Hegerberg nominert til prestisjetung pris: – Det er utrolig

Ada Hegerberg har allerede vunnet noen av fotballens gjeveste priser. I 2016 ble hun kåret til årets spiller i Europa og i 2018 fikk ble hun tidenes første kvinnelige fotballspiller som fikk Ballon d’Or.

Mellom de prisene ble hun også kåret til BBC Womens Footballer of the Year, og det er denne prisen hun kan vinne for andre gang, skriver BBC.

VG har også omtalt saken.

– Det er utrolig å bli nominert. Dette er noe som betyr mye for meg, og det er en stor ære, sier Hegerberg til BBC.

Lyon-spilleren er én av fem spillere som er nominert til å vinne prisen i 2019.

Hun konkurerer med Pernille Harder (Wolfsburg), Lindsey Horan (Portland Thorns), Sam Kerr (Chicago Red Stars og Perth Glory) og lagvenninnen Saki Kumagai.

BENOIT TESSIER / Reuters / NTB Scanpix

Tøff motstand

Danske Harder ble i 2017/2018-sesongen toppscorer i tyske Bundesliga, og hjalp laget sitt til to titler i Tyskland. Hun ble kåret til UEFAs Player of the Year i fjor.

Amerikanske Horan ble i fjor kåret til den mest verdifulle spilleren i USA i gjor.

Australske Kerr spiller for både Chicago Red Stars og Perth Glory, og er tidenes toppscorer i USA.

Japanske Kumagai, som spiller sammen med Hegerberg i Olympique Lyonnais, hjalp landslaget sitt til gull i Asian cup i fjor. Sammen med Hegerberg vant hun to titler i Frankrike i fjor, i tillegg til at hun har tre Champions League-titler.

Offentliggjøres i mai

De fem spillerne er valgt ut av et panel av eksperter, trenere, spillere og journalister.

Nå er det BBCs seere og lesere som avgjør hvem som til slutt får prisen.

Avstemningen varer til torsdag 2. mai, og vinneren vil bli offentliggjort 22. mai.