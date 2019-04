Krigersk oppgjør mellom Ranheim og Kristiansund

KRISTIANSUND BK - RANHEIM 0–0

KRISTIANSUND STADION: Det var strålende rammer for en god kamp på Nordmøre. Hjemmelaget kunne skimte med et nærmest fullsatt stadion. Førsteomgangen ble tøff med mange dueller og frispark til begge lag. Både Ranheim og Kristiansund kom til flere klare målsjanser, men det var hjemmelaget som var flinkest i den siste tredjedelen. Ingen av lagene klarte derimot å ekspedere ballen i nettmaskene før pause.

Også starten av andre omgang var preget av at hjemmelaget hadde best kontroll. Det var som i de første 45 minuttene mange dueller og tøffe tak. Ranheim ymtet seg frempå ved noen anledninger, men de klarte ikke å skape noen store sjanser foran hjemmelagets mål.

Flere sjanser

Det var gjestene fra Trondheim som tok føringen offensivt i start av kampen. Det var flere tøffe dueller, og ikke lenge etter at dommer Trond Ivar Døvle satte i gang kampen, fikk Kristiansunds Christophe Psyche gult kort etter en duell med Ivar Sollie Rønning.

Samtidig var det hjemmelaget som fikk kampens første skudd på mål. Torgil Øwre Gjertsen fikk dratt av seg et par Ranheim-spillere på midtbanen før han gikk for skudd på utsiden av 16-meteren. Avslutningen ble for løs, og Ranheims Even Barli reddet ballen komfortabelt.

Et snaut kvarter ut i kampen etablerte bortelaget seg i angrep. Etter to hjørnespark som hjemmelaget fikk klarert, slo indreløper Adria Mateo Lopez ballen inn foran mål. Kula traff hodet til spiss Rønning, men han klarte ikke å styre den på hjemmelagets sisteskanse Sean McDermott.

Bare noen minutter senere kom Lopez atter en gang til innlegg. Denne gangen traff han kaptein Mads Reginiussen, men heller ikke han klarte å styre headingen på mål.

Hjemmelaget tok kontroll

I tiden etter Ranheims sjanser, var det hjemmelagets tur til å sette press på bortelaget. Etter en god periode kom Torgil Øwre Gjertsen til avslutning. Han sendte ballen i krysstverrliggeren og hjemmelaget kom først på andreballen, men Ranheim fikk klarert ut til corner.

Bortelaget fikk etter hvert noen sjanser framover, blant annet anført av Lopez. Samtidig gikk Ranheim med mange spillere i angrep, og Kristiansund hadde flere gode muligheter på kontring. Like før pause ble Ranheims mest toneangivende spiller framover i banen, Adria Mateo Lopez tatt av banen til fordel for Magnus Blakstad. Årsaken skal være at spanjolen fikk en kjenning. Da dommer Døvle blåste av første omgang, var det hjemmelaget som hadde vært best på eget gress.

Ranheim i trøbbel

I de siste 45 minuttene tok Kristiansund tidlig kontroll i kampen. Hjemmelagets Christoffer Aasbak var hjernen bak flere av lagets angrep i første omgang. I starten av andre knallet han til med en skikkelig suser av et skudd, men ballen gikk via et Ranheim-bein og ut til et hjørnespark, som endte i ingenting.

Hjemmelaget opprettholdt kontrollen også når 60 minutter var spilt. Aasbak slo et knallhardt innlegg inn foran Ranheim-målet. Ballen endte ikke hos noen medspillere, men derimot rett i tverrliggeren. Hjemmelaget kom bare nærmere og nærmere kveldens første mål.

Tønne skadet

Bortelaget slet med å skape de helt store sjansene foran hjemmelaget mål, og trener Svein Maalen tok grep. Med nesten to tredeler av kampen unnagjort, satte han inn Michael Karlsen til fordel for Ivar Sollie Rønning. Men noen umiddelbar uttelling fikk ikke gjestene av byttet.

Kristiansund var kompromissløse på Ranheims banehalvdel og vant de fleste andreballene. Og nesten hver gang Ranheim prøvde å gå i angrep, ble de blåst av for offside. Enda en smell kom for Ranheim da Erik Tønne med et snaut kvarter igjen av kampen måtte av med det som så ut til å være en skade.

Spennende siste minutter

Etter byttet fortsatte krigingen ute på banen. Helt mot slutten av kampen ga Aleksander Foosnæs bort et frispark på hjørnet av 16-meteren. Sondre Sørli slo det inn foran mål, men ballen gikk over og forbi samtlige spillere.

Etter frisparket fikk Ranheim en siste sjanse på hjørnespark. Ballen fra Øyvind Storflor landet presist på hodet til Magnus Blakstad, men midtbanespilleren klarte ikke å treffe innenfor McDermotts stolper.

Stort mer skjedde ikke i sluttminuttene, og Ranheim drar hjem til fjæra med sesongens første poeng.

Ranheim startet med følgende elleve spillere:

Even Barli - Jørgen Olsen, Daniel Kvande, Ivar Furu, Erik Tønne - Adrià Mateo López, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Øyvind Storflor, Ivar Sollie Rønning, Aleksander Foosnæs.

Benken: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Torbjørn Heggem, Magnus Blakstad, Olaus Skarsem, Michael Karlsen og Ola Solbakken.