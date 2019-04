Norge sjanseløse mot Sverige igjen

En svak førsteperiode sørget for Norges andre tap mot Sverige i ishockey på tre dager. Svenskene vant 5-1 i VM-oppkjøringen.

Torsdag innledet Norge den nordiske landslagsturneringen med 0-2 mot «söta bror» takket være godt forsvarsspill og en solid målvakt i Henrik Haukeland. To dager senere ble det et nytt norsk tap på svensk is.

Kampen var drøyt to minutter gammel da Christopher Mastomäki utnyttet en norsk tellefeil. Alene mot Henrik Holm vartet 22-åringen opp med en nydelig dragning og satte inn ledelsen.

Malte Strömwall var på riktig sted til riktig tid da pucken landet like foran ham mot slutten av andre periode. 24-åringen styrte inn 2-0, og sekunder før slutt utnyttet svenskene en svak pasning og satte inn 3-0 ved Linus Sandin.

4-0 var et faktum da Dennis Rasmussen sendte pucken mellom beina på keeper Holm 7.27 ut i siste periode. Lucas Elvenes kunne økt ledelsen på straffeslag, men hockeytalentet bommet.

Norsk-svenske Tobias Lindström fikk æren av å sette Norges første i VM-oppkjøringen. 30-åringens skudd snek seg forbi den svenske sisteskansen da Norge var i overtall for første gang i oppgjøret åtte minutter før slutt.

Daniel Zaar fastsatte sluttresultatet til 5-1 snaue fem minutter før sluttsignalet. Svenskene hadde hele 33 skudd mot Norges ni i oppgjøret.

Norge møter Finland 18. og 19. april, mens Danmark venter 26. og 27. april. VM spilles i Slovakia i mai.