Russland fortsatt utestengt fra internasjonal friidrett

Enigheten kom lørdag på et IAAF-styremøte i Monaco, melder nyhetsbyrået AFP.

Det betyr at de russiske utøverne ikke får konkurrere med russisk flagg fremover.

Om de russiske utøverne vil få konkurrere under det russiske flagget under friidretts-VM i Doha i Qatar i september og oktober, vil bli avgjort like før mesterskapet.

Russland som nasjon har vært utestengt fra internasjonal friidrett siden november 2015. Det skjedde i kjølvannet av mistanken om at russerne hadde drevet med statsstøttet doping.

Utelukkelsen er blitt opprettholdt ti ganger tidligere.

74 russiske utøvere konkurrerte som nøytrale i 2018. Så langt i år har 68 blitt klarert som nøytrale.