Fotballpresidenten om de omstridte planene: – Vi må ikke fremstå som grådige

PARIS: Det var ikke lange talen Infantino holdt da han tirsdag ettermiddag snakket til lederne for de 54 europeiske fotballforbundene på et hotell i den franske hovedstaden.

Det var ikke nødvendig med et flammende valgkampinnlegg, noen høflighetsfraser holdt i massevis. I onsdagens presidentvalg i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) er han den eneste kandidaten. Et nytt styrevedtak åpner dessuten for at valget nå kan skje ved akklamasjon i slike tilfeller. Det er bare å reise seg og ta imot hyllesten.

Resten av sakslisten profeterer heller ikke om heftige debatter fra talerstolen. Det betyr på ingen måte at diskusjonen om retningen videre ikke går høylytt blant fotballederne. De nordiske forbundene hadde leid seg et møterom på det samme Paris-hotellet hele tirsdag formiddag. Der var det ett tema som var helt sentralt.

Hvordan skal de europeiske klubbturneringene (Champions League og Europaligaen) organiseres i fremtiden? Og vil FIFAs planer om et utvidet klubb-VM og en global nasjonsliga ødelegge for de europeiske konkurransene og strukturene?

– Dette er de viktigste internasjonale sakene for oss akkurat nå, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Håper på forlik og kompromisser

Sammen med kollegene fra nabolandene jobber han nå for å forsvare de nordiske interessene. Spesielt viktig er spørsmålet om hvordan Champions League skal organiseres i fremtiden, hvordan pengene derfra skal fordeles og hvilke muligheter lag fra små land har til å kvalifisere seg.

Sterke krefter fra noen av de største og mektigste klubbene i Europa har lagt frem en skisse hvor mesterligaen får fire grupper med åtte lag i hver. Det er også lagt opp til et opp- og nedrykkssystem, noe som for mange minner om en lukket, europeisk superliga som lenge har vært diskutert som et skrekkscenario.

– Det må et forlik til både med tanke på veien inn i Champions League og på fordelingen av pengestrømmene. De må få til noen kompromisser, sier Svendsen.

Fakta: Dette er FIFA FIFA er forkortelse for Fédération Internationale de Football Association. På norsk Det internasjonale fotballforbundet. Er en sammenslutning av 211 nasjonale fotballforbund, som for eksempel Norges Fotballforbund (NFF). Er delt opp i seks regionale konføderasjoner. En av dem er Det europeiske fotballforbund (UEFA), som har 54 medlemsforbund. De fleste av korrupsjonssakene i den såkalte FIFA-skandalen skjedde i de ulike konføderasjonene. Gianni Infantino er president og den eneste kandidaten i onsdagens presidentvalg. Der vil han velges for fire nye år. Han tok over makten på en ekstraordinær FIFA-kongress i 2016, etter at Sepp Blatter trakk seg kort tid etter at han ble gjenvalgt i 2015. FIFA-kongressen er organisasjonens øverste organ. Arrangeres nå hvert år. Onsdag holdes den 69. kongressen, denne gangen i Paris. X

Avgjøres først neste år

Han peker på at Alexander Ceferin, presidenten i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har vært tydelig på at Champions League fortsatt skal være en åpen turnering hvor alle mestere i Europa skal ha muligheten til å kvalifisere seg. I UEFA-styret har Norden nå to representanter, danske Jesper Møller og den svenske visepresidenten Karl-Erik Nilsson og Jesper Møller.

– Så jeg er optimistisk for at vi skal ha påvirkningskraft. Det er jo ikke sikkert at vi får det akkurat som vi vil, men jeg håper absolutt at vi klarer å påvirke i riktig retning, sier Svendsen.

Han tror ikke at modellen til storklubbene går gjennom, men at det ender med et fornuftig kompromiss.

– En årsak er at mange er imot det, en annen er belastningen det vil medføre på spillerne og den internasjonale terminlisten, sier Svendsen.

Spørsmålet vil bli avgjort på UEFA-kongressen i mars neste år.

215 milliarder kroner i potten

Svendsen mener at samarbeidsklimaet mellom UEFA og klubbenes interesseorganisasjon (ECA) er blitt bedre de siste årene. En av årsakene er at de står sammen mot to av FIFA-presidentens viktigste forslag.

Gianni Infantino har fått med seg styret på at FIFA fra 2021 skal arrangeres et klubb-VM hvert fjerde år, i første omgang med 24 lag. Han ville dessuten danne en global Nations League for landslag, som skulle ende opp med et slags mini-VM annethvert år. Den siste planen er foreløpig skrinlagt.

Svendsen sier at den europeiske motstanden delvis var motivert av å beskytte egne konkurranser, som Champions League. Samtidig forteller han om en klar motsetning mellom de ulike konføderasjonene, som representerer de ulike verdensdelene i FIFA.

Infantino lanserte i fjor en modell hvor de to nevnte, nye turneringene kunne generere over 215 milliarder kroner over en 12-årsperiode. De skulle organiseres av et nytt selskap, hvor FIFA skulle da gi fra seg 49 prosent av eierskapet til eksterne investorer.

– Noe av årsaken til at UEFA gikk imot det der, var at det ikke var full åpenhet om hvem som sto bak og hvordan det skulle organiseres. Vi må passe på så ikke fotballen gir fra seg innflytelse over produktet. Vi europeiske kolleger har diskutert når nok er nok, vi må ikke fremstå som grådige i fotballen, sier Svendsen.

Han forteller at det også på dette området er sterke motsetninger mellom representanter fra de ulike verdensdelene innen FIFA.

– Jeg har vært på FIFA-samlinger hvor det at pengestrømmen til FIFA skal øke, og dermed også en økning i solidaritetsmidlene til de nasjonale forbundene, blir mottatt med hallelujastemning. For mange forbund utgjøre støtten fra FIFA hoveddelen av inntektene. For de fleste europeiske forbund betyr det ikke så mye, sier Svendsen.