Tidligere Start-spiller med scoring i Danmark

AALBORG - NORDSJÆLLAND 1–3

Rasmussen la grunnlaget med sin 1-0-scoring da Nordsjælland vant 3-1 på bortebane mot Aalborg i den danske toppdivisjonen i fotball fredag.

Rasmussen satte inn 1-0-scoringen for hjemmelaget på volley etter fire minutter. Det var den tidligere Start-spillerens tredje seriemål denne sesongen.

Etter en snau halvtime doblet bortelaget med et selvmål. Et skudd gikk i stolpen før ballen traff Aalborg-spiller Patrick Kristensen og spratt i nettet.

Kristoffer Pallesen reduserte for hjemmelaget et drøyt kvarter før slutt, før Mikkel Rygaard punkterte oppgjøret da han satte inn 3-1 med et flott frispark på overtid.

Nordsjælland rykker med seieren opp på 6.-plass i den danske toppdivisjonen. De er på plassen bak fredagens motstander Aalborg.

Ulrik Yttergård Jenssen spilte også i Nordsjællands seier. Han var på banen i samtlige 90 minutter og pådro seg et gult kort. Iver Fossum spilte hele oppgjøret for Aalborg.