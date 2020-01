Norges medaljehåp savner den populære kapteinen: – Har han ikke fått nok nå?

Christian Berge, Sander Sagosen og de andre stjernene har forberedt seg på EM-livet uten Bjarte Myrhol.

Bjarte Myrhol er Norges kaptein, men ikke med i håndball-EM på hjemmebane i Trondheim. Her fra en pressekonferanse han holdt om sin helsesituasjon i midten av november. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

TRONDHEIM: Et europamesterskap på hjemmebane er en drøm for alle håndballspillere. Ingen trenger da heller å være i tvil om at de norske håndballherrene gleder seg til det som skal skje fredag.

Det var imidlertid én som manglet da medaljehåpene møtte pressen onsdag. I november måtte Bjarte Myrhol hasteopereres for et hull i tarmen, men han var fast bestemt på å rekke EM. Lille julaften måtte han opereres igjen.

– Jeg synes veldig synd på Bjarte, det er trist at han ikke får lov til å være her. Han vil veldig gjerne spille mesterskap på hjemmebane, og han hadde gledet seg til det, sier Christian Berge.

Fakta Bjarte Myrhol Født: 29.5.1982 Posisjon: linjespiller Landslagsdebut: 16.8.2002 Kamper for landslaget: 242 Mål: 761 Klubb: Skjern Håndbold Høyde: 192 cm Vekt: 92 kg Meritter med Norge: VM-sølv i 2017 og 2019.

Det er tydelig at landslagssjefen synes det er litt pinlig å knytte neven og strekke den ut for en «fist bump» i stedet for et vanlig håndtrykk. 46-åringen understreker tydelig at det ikke er et ønske om å være ungdommelig eller kul, men han vil for alt i verden slippe sykdom.

Da Aftenposten møtte ham like før jul, trodde han at kapteinen ville bli med.

– Bjarte har vært gjennom tøffe tak tidligere også. Da han fikk den også, tenkte jeg at har han ikke fått nok nå? sa Berge om spilleren som tidligere har kjempet seg tilbake fra testikkelkreft.

Berge omtalte Myrhol som «kanskje det mest profesjonelle mennesket jeg har hatt gleden av å møte».

Kristian Bjørnsen er Norges nye kaptein. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Sagosen glad for å slippe

Lagets store stjernespiller Sander Sagosen beskriver Myrhol som lagets største leder hærføreren med stor H. Nå er det viktig at andre spillere står frem og tar ekstra ansvar.

– Bjarte er ikke her, og det er vi innforstått med. Det kreves mer av meg, det kreves mer av oss alle, og det er en rolle vi bare må ta, sier trønderen.

Kristian Bjørnsen er mannen som nå skal være Norges kaptein. Sagosen avviser at det var en rolle han selv ville ha.

– Nei, absolutt ikke. Den hadde jeg ikke lyst på. Bjørnsen er et fantastisk kapteinsemne, så det er jeg veldig fornøyd med.

– Er det greit å slippe det ansvaret i tillegg?

– Ja, jeg har nok press og ansvar på meg, så det er ikke en rolle jeg har lyst på.

Sander Sagosen er Norges største stjerne. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

En «Myrhol light»

Berge sier at det aldri var noen tvil om at det var Bjørnsen som skulle få oppgaven.

– Han har alltid bidratt, og er der nå også. Så han er med og tetter det hullet, sier Berge.

Både Sagosen og Gøran Johannessen mener at det er en «Myrhol light» som nå er lagets fremste leder.

– Det er en leder som ikke alltid sier det høyest, men han sier det klokest. Han er litt som Bjarte og tar veldig ansvar når det trengs, og gir ansvar når det er best, sier Sagosen.

Bjørnsen selv tror ikke forfremmelsen fra visekaptein til kaptein fører til de voldsomme forandringene.

– Det blir ikke så mye annerledes for meg. Det er litt med forberedelsene inn mot kamp, oppvarming og holde tidene som blir litt annerledes. Ellers så er alt det samme.

