Nyland roses etter «kjempekamp»: – Herlig å se

Ørjan Nyland (29) stoppet Leicester-stjernene gang på gang, men måtte til slutt se seg slått av Kelechi Iheanacho (23). Nå vil han gripe førstekeeperplassen i Aston Villa.

Ørjan Nyland fikk tillit fra start i ligacupsemifinalen mot Leicester. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Leicester – Aston Villa 1–1

Få levnet Aston Villa store sjanser, da de onsdag kveld løp ut på King Power Stadium i det første semifinaleoppgjøret i Ligacupen mot Leicester.

Men med en god Ørjan Nyland mellom stengene holdt gjestene lenge stand mot Leicester og Premier League-toppscorer Jamie Vardy, tross massivt Leicester-press. Til slutt fikk likevel Kelechi Iheanacho hull på bykken for vertene, og sikret 1–1 før returoppgjøret på Villa Park.

– Kjempekamp av Nyland, mente Viasat-kommentator Morten Langli.

Han utdypet etterpå sitt syn på Twitter.

– Jeg var ganske travel i dag, men vi slapp unna det med ett mål, sier Nyland til BBC.

Sjokkerte Leicester

– Jeg må gripe sjansen jeg har nå, men jeg vet hvordan det er å være skadet. Jeg er trist på Tom Heatons vegne, men slik er det, sier Nyland videre etter onsdagens kamp.

Han har slitt med å få ordentlige sjanser i Aston Villa i Premier League denne sesongen. Så langt har det kun blitt 89 minutters spill, fordelt over to kamper. Nå kan det derimot se ut til å snu for nordmannen, etter at lagets førstekeeper ble langtidsskadet.

I cupene har Nyland derimot fått muligheten til å vise seg frem. Det fikk 29-åringen også mot Brendan Rodgers serietoere onsdag kveld.

Den sjansen grep han med begge hender i en kamp der han tidlig fikk det travelt. I første omgang måtte han to ganger stoppe Vardy, da spissen kom alene med ham.

Tross kraftig Leicester-press, var det likevel gjestene som scoret først.

Etter 28 minutter angrep gjestene raskt med Anwar El Ghazi ute på venstre side. Han slo inn foran mål, der Frederic Guilbert kastet seg frem og fikk tuppet ballen i nettet bak Kasper Schmeichel.

Aston Villa gikk til pause i ledelsen, men utover i andre omgang kom Leicester nærmere og nærmere. Og igjen og igjen måtte gjestenes norske sisteskanse i aksjon.

– Det er herlig å se på vår landslagsmann med selvtillit, sa Viasat-kommentator Morten Langli, etter at Nyland etter 66 minutter ruvet i eget felt.

Ørjan Nyland (til høyre) stoppet Jamie Vardy (i blått) flere ganger i onsdagens ligacupsemifinale. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Straffet etter feilpasning

Et kvarter før slutt glapp det likevel for Aston Villa, da de ga bort ballen på midtbanen etter en svak pasning. Leicester grep muligheten kontant med Kelechi Iheanacho, som fant rom i feltet og trillet inn 1–1 bak Nyland.

Premier League-toerne ga seg ikke der, men fortsatte å presse frem feil hos gjestene. Ni minutter før slutt var Vardy nære på, men skuddet gikk på feil side av Nylands venstre stolpe.

Det ble med det, og kampen endte 1–1. Dermed er det fremdeles åpent før den andre semifinalen.

– Stjernene må være i form og Nyland må stå like bra som i kveld, skal dette gå, oppsummerte Morten Langli etter kampen.

Vinneren av neste kamp vil skal møte vinneren av Manchester-derbyet i ligacupfinalen. Manchester City lekte seg til 3–1-seier borte mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i den første semifinalen.

