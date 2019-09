Europa mistet ledelsen etter Tutta-tap

Pettersen og makker van Dam vant komfortabelt fredag, men lørdag ble det tap mot Brittany Altomare og Annie Park fra USA i fourball. Dermed utlignet USA til 6,5-6,5 i Solheim Cup. Etter endt dag er stillingen 8-8.

Fourball fungerer slik at spillerne slår hver sin ball, og den beste ballen fra hvert lag blir tellende på hvert hull. Det europeiske laget havnet bakpå allerede fra start og lå to hull under etter seks hull. Men Pettersen og van Dam kjempet seg tilbake og utlignet etter å ha vunnet to strake hull.

Deretter vekslet det fram og tilbake, og duellen sto og vippet da lagene hadde vunnet fem hull hver med fire igjen.

USA stakk av med seieren på 16. hull, og ledelsen klarte ikke Tutta og van Dam å hente inn.

Søndag avsluttes Solheim Cup med 12 singlekamper.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. Da leverte Pettersen helt avgjørende bidrag på veien mot seieren.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles annethvert år.

38 år gamle Suzann Pettersen er med i Solheim Cup for niende gang.

