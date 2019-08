Det opplyser FK Haugesund i en pressemelding mandag. Wadji testet positivt på mofin, som er forbudt.

Wadji har forklart at han tok medisin mot diaré i forkant av eliteseriekampen mot Kristiansund i mai. Det skal ha vært årsaken til den positive prøven.

Medisinen ble kjøpt av Wadjis kone i deres hjemland Senegal.

Hans advokat, Trond Jarle Bachmann, sier følgende i FK Haugesunds pressemelding:

– Vi registrerer at Påtalenemnden har lagt Wadjis forklaring og erkjennelse til grunn for sin avgjørelse og konkludert med at han bare har utvist ubetydelig skyld ved inntaket av de morfinholdige tablettene. Vi registrerer også at Påtalenemnden finner det bevist at Wadji ikke hadde til hensikt å få en prestasjonsfremmende effekt av bruken av tablettene, som vi mener derimot hadde en prestasjonshemmende effekt. På denne bakgrunn vurderes tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i 14 måneder regnet fra prøvedato den 19. mai 2019, som svært strengt. Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF.

Leiv Helge Kaldheim er styreleder i FK Haugesund. Han er glad for at saken endelig har fått en avgjørelse.

– Dette er først og fremst en trist sak for både Wadji og klubben. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig har det vært viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie slik at de er blitt godt ivaretatt, sier Kaldheim.

24-åringen ble lånt ut til Haugesund av Molde i fjor sommer før overgangen ble gjort permanent i vinter.

Saken oppdateres.