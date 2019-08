Norge imponerte i historisk lagkonkurranse

Magnus Krog, Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund og Harald Riiber utgjorde det norske laget i Oberwiesenthal.

Italia var til slutt 9,6 sekunder foran det norske laget, mens Russland ble nummer tre.

Gyda Westvold Hansen leverte et strålende hopp, men falt som følge av at hun landet langt ned i bakken. Til tross for fallet imponerte det norske laget. Harald

Riiber kjempet lenge mot storløperen Alessandro Pittin om seieren, men måtte gi tapt mot slutten.

– Jeg synes vi gjør en fenomenal innsats. På herresiden stiller vi i utgangspunktet med utviklingslaget i tillegg til Magnus Krog. Alle fire på det norske laget har levert skikkelig bra, sier sportssjef Ivar Stuan.