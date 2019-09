Kristiansand: – Det er en flott mulighet for oss. Vi håper å lage en skikkelig sykkelfest, sier Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i Kristiansands Cykleklub (KCK).

Arrangementet, som innebærer NM for seniorer, U23-klassen og juniorer, skal gå av stabelen mellom 14. og 21. juni i 2020. Et sykkel-NM er det aller største en klubb som KCK kan arrangere. Forrige gang rittet gikk på Sørlandet var i Grimstad i 2013 da Thor Hushovd vant etter en svært spennende avslutning.

Fakta: Sykkel-NM 2020 program Søndag 14. juni: Fellesstart junior/U23 start og mål i Vennesla Tirsdag 16. juni: Lagtempo start og mål i Evje og Hornnes Torsdag 18. juni: Individuell tempo med start og mål i Evje og Hornnes Fredag 19. juni: Gateritt i Kristiansand Søndag 21. juni: NM elite med start og mål i Kristiansand

Selve rosinen i pølsa er fellesstarten for herrer søndag 21. juni, med start og målgang i Tresse i Kristiansand. Her stiller normalt alle våre beste proffer med Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Amund Grøndahl Jansen og vår egen Kristoffer Halvorsen i spissen. Vinneren får sykle ett år i den norske mesterskapstrøya.

– Vanvittig kult

– Nå blir NM et av de store målene neste år. Det blir veldig spesielt å sykle NM på hjemmebane og i ei løype som jeg bør ha gode vinnersjanser i, sier Kristoffer Halvorsen.

– Dette blir vanvittig kult særlig for oss som skal sykle på hjemmebane. Men NM-gull og norsk mesterskapstrøye har høy prestisje også blant våre beste proffer som sykler store ritt i utlandet. Jeg håper det blir skikkelig trøkk langs løypa og jeg skal gjøre alt jeg kan for å være i form og kjempe om gullet, sier Vågsbygd-gutten Herman Dahl.

– Dette synes jeg er litt på tide. Med så mange proffer som Norge har nå er det ekstra gjevt å få sykle i mesterskapstrøya. Det er klart at man får ekstra lyst til å vinne når NM går på hjemmebane, sier Krister Hagen.

Ritt i Vennesla og Evje

Det blir også ritt i Vennesla (fellesstart U23 og junior) og Evje (lagtempo og tempo). KCK skal stå som arrangør, men planen er å få med lokale klubber som Otra, Lund, Vennesla og omegn, Søgne og Flekkerøy på laget.

– Dette inkluderer 490 deltakere fra hele Norge. Dette er også gjevt for de beste proffene våre, som kan sykle i den norske mestertrøya om de vinner NM, sier Stiansen, som håper på folkefest, lik den vi har sett under Tour of Norway.

I år var det rundt 20.000 tilskuere langs de avsluttende rundene i Kristiansand. Tour des Fjords/Tour of Norway har blitt arrangert på Sørlandet og i Kristiansand de siste to årene, men i 2020 kommer ikke sykkelfesten til Sørlandet.

– Nettopp derfor er timingen så god. Nå får vi en sykkelfest også i 2020. Ambisjonen er å lage et NM tett på der folk bor og at arrangementet skal blir det beste noensinne, sier den daglige lederen.

Det er ennå ikke fastslått hvor løypa skal gå, men idéen er ei løype på 37 kilometer med start i Kvadraturen, så sykler man over Gimlekollen og videre til Ålefjær, Vennesla og ned langs Sødalssiden til Rundingen og videre til målgang i Tresse. Så skal man sykle den fem ganger.

Koster nærmere tre millioner

– Vi håper å lage en folkefest. Hele Kristiansand og Sørlandet har vist en positivitet til sykkelsporten de siste årene. Det har blitt en god forståelse for sykkelsporten her, sier Stiansen, som opplyser at arrangementet antakelig vil koste mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

– En av de viktige forutsetningene er at vi får støtte fra næringsliv, kommune og fylke. Vi har ikke fått penger på konto ennå, men vi opplever en positivitet til dette.

Bakgrunnen for satsingen er at KCK har vedtatt en strategi «om å utvikle sporten og være synlige på Sørlandet».

– Vi ønsker å få flere opp på sykkelsetet, og vi ønsker å legge til rette for at flere ambisiøse syklister skal nå sine drømmer. Allerede fra da vi begynte å snakke om å arrangere NM, la vi merke til at dette var noe som trigget de aktive, sier Stiansen.