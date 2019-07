Haaland startet i målfesten mot Chelsea

Nordmannen fikk tillit fra start mot Premier League-klubben, men markerte seg ikke nevneverdig. Det gjorde derimot angrepsspillerne til Chelsea.

Amerikanske Christian Pulisic kom til klubben fra Dortmund før sesongen, og får store sko å fylle etter at Eden Hazard stakk til Madrid. Kantspilleren satte inn både 1–0 og 3–0 for Chelsea i Østerrike. I mellomtiden hadde Ross Barkley scoret for engelskmennene på straffespark.

Salzburg reduserte til 1–3 like etter pause, før spanske Pedro økte Chelsea-ledelsen syv minutter senere. Japanske Takumi Minamino reduserte for hjemmelaget igjen, men Batshuayi satte inn 5–2 til gjestene like etter.

På overtid reduserte Minamino nok en gang og sørget for at sluttresultatet ble 5–3 til Chelsea.

Salzburg sesongåpnet forrige fredag med å slå Rapiid Wien 2–0 på bortebane. Da hadde Haaland en nydelig målgivende pasning. Chelsea åpner sin Premier League-sesong når de møter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på Old Trafford 11. august.