– Antakelig må vi vinne minst en bortekamp, og vinne mot Bucuresti borte, i tillegg til å slå Rostov hjemme. Det kan hende vi trenger fem poeng for å klare det. Vi satser på å gjøre som i fjor, å slå Bucuresti på bortebane, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Her avbildet under lørdagens tap mot Bucuresti. Foto: Tor Erik Schrøder