Linfield. Check. BATE Borisov. Check. Maribor. Check.

Nå venter Dinamo Zagreb i den fjerde og avgjørende kvalifiseringskampen til høstens Champions League-gruppespill. Det kroatiske laget spilte 1–1 hjemme mot Ferencvaros i tredje runde, men i tirsdagens motsatte oppgjør i Ungarn vant Dinamo Zagreb imponerende 4–0.

RBK ikke har vært i Champions League-playoff siden 2010, da FC København ble for sterke etter 2–2 og tap på bortemålsregelen.

Rosenborg har aldri før avansert tre ganger i en kvalik til Champions League, men høsten 2018 ble veien for de nest-beste lagene i Europa lengre enn før.

Med litt flyt i sommerens trekninger er det derimot fullt mulig å tro og håpe at RBK kan tre inn i gruppespillet de ikke har vært i siden de knuste Valencia 4–0 over to kamper høsten 2007.

Gruppespillet har laget vært i elleve ganger tidligere. Og det har gitt flere gode minner og store fotballopplevelser.

Når Rosenborg gruppespillet i Champions League, kan de møte lag som Barcelona, Juventus og Liverpool i Trondheim.

Og mye penger på konto: RBK-kampen kan være verdt over 250 millioner

Men først må altså Dinamo Zagreb slås.

Sterk gullrekke

De kroatiske seriemesterne kom inn i kvalikrunde to, knuste FC Saburtalo Tbilisi fra Georgia og slo akkurat ut ungarske Ferencvaros i jakten på plass i play-offen.

Hovedstadsklubben deler hjemmebane med det kroatiske laget som nådde VM-finalen i 2018: 35.000-seteren Stadion Maksimir.

Klubben har vunnet serien i 13 av de siste 14 sesongene siden gullrekka for alvor begynte i 2005–06. Etter elleve strake seriegull ble det andreplass bak Rijeka våren 2017.

Ingen av de 13 spillerne som spilte VM-finale for Kroatia spiller mot RBK, men hele åtte av dem har vært innom Dinamo Zagreb på tur ut til større klubber. Halvparten av disse startet sin seniorkarriere eller ungdomskarriere i Dinamo.

Blant annet gullballvinner Luka Modric, som kom til Dinamo som 17-åring, fra Zadar i 2002.

Møtt norske lag flere ganger

Dinamo Zagreb er kanskje aller mest beryktet på tribunen, der supporterne «Bad Blue Boys» er kjent for å lage et ordentlig leven.

Det gjorde de også i 2007, 2015 og 2017 da de sist var på norgesturné. I 2007 dro de til Bergen i gruppespillet og tapte 2–1 mot seriemesterne til Mons Ivar Mjelde.

Bedre gikk det for Dinamo i den andre og nest-siste kvalikrunden til Champions League i 2015. Etter 1–1 hjemme mot Molde dro laget til Romsdal og spilte 3–3 i en vanvittig kaoskamp med to straffemiss for Molde. Det sendte kroatene videre på bortemålsregelen.

Etter å ha beseiret albanske Skënderbeu ble det for øvrig gruppespill samme høst. Der fikk de en kjempestart med 2–1-seier over Arsenal, før det ble fem tap og exit i gruppe med London-klubben, Bayern München og Olympiacos.

Også høsten etter ble det kvalifikasjon til det gjeveste selskap. Høsten 2016 ble foreløpig siste visitt for Dinamo, som tapte alle kampene sine mot Lyon, Sevilla og Juventus - uten å score et eneste mål.

I 2017 slo de også ut Odd i kvalifiseringen til Europa Leauge med 4–1 sammenlagt..

Forrige sesong vant Dinamo Zagreb sin gruppe i Europa League foran Fenerbahce, Spartak Trnava og Anderlecht. De slo deretter ut tsjekkiske Viktoria Plzen, før de røk ut for Benfica i åttedelsfinalen.

Playoff-kampene spilles 20./21. og 27./28. august. Rosenborg åpner borte mot Dinamo Zagreb i neste uke.