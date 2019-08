Start-treneren er forberedt på mange frafall i høst. Unggutter kan få sjansen.

KRISTIANSAND: – Heldigvis har vi en bred tropp nå. Jeg er forberedt på at vi må bruke en del spillere i høst, sier Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Det er dagen etter 1–1 mot Skeid i Oslo. Allerede lørdag reiser laget på tur igjen, denne gang til Raufoss for møtet med dem søndag kveld. Der må Start klare seg uten Martin Ramsland. I tillegg fikk laget fire gule kort og er nå oppe i 43 – mest i Norge. En rekke nøkkelspillere står i fare for å stå over neste kamp om de får kort søndag.

Henrik Robstad, Eirik Wichne, Mathias Bringaker, Erlend Segberg er alle i faresonen. Start har seks sentrale spillere på mer enn tre gule kort denne sesongen. Pådrar man seg mer enn fire gule kort må en står over kamper for hvert andre gule kort man får. Det betyr trolig mange suspensjoner på sentrale spillere i innspurten for Start.

– Jeg er veldig trygg på at vi håndterer det på en god måte. Vi har noen nye spillere som har kommet inn, i tillegg har vi unggutter som ikke er i Start-stallen, som kan være aktuelle.

Vurderte protest

– Hvem da?

– Johannes Eftevaag, Altin Ujkani og Kristian Lien kan fort få større roller i troppen enn de har hatt til nå, svarer Hardarson.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Han sa i forrige uke at han ikke klandret spillerne for alle kortene. Nå ber han spillerne være «smarte».

– Vi har et aggressivt press, så det er ikke unaturlig at vi pådrar oss en del kort. Men så må vi kanskje være litt smartere i enkelte situasjoner, sier Start-treneren.

Situasjonen med Ramsland torsdag, der mange i Start var uenige med dommeren, betyr trolig to kampers karantene for spissen. Start vurderte etter kampen en protest, men la det fra seg.

Ramsland selv mente kortet var billig.

– Jeg opplever det som veldig strengt, sa marnardølen til Fædrelandsvennen etter kamp.

Trodde Wichne var suspendert

– Det kan godt være vi hadde reagert på samme måte som Skeid gjorde om det hadde vært en av våre spillere, sier Hardarson dagen derpå.

Nå venter Raufoss søndag. Laget har overrasket i årets sesong. Laget ligger to plasser bak Start (39 poeng) med sine 31 poeng.

– Et spillende lag i 4–3–3 eller 4–5–1. Det er et lag som har overrasket i positiv retning sammen med KFUM Oslo, sier Hardarson, som ikke er redd for slitne bein i det som blir klubbens tredje kamp på en uke.

– Vi hadde samme situasjon mot Ull/Kisa tidligere, og gjorde en god kamp.

Trolig kommer Mathias Bringaker inn i rollen til Martin Ramsland søndag. Ellers blir det neppe store forandringer fra laget som spilte mot Skeid. Start trodde etter kampen i går at Eirik Wichne hadde pådratt seg sitt fjerde gule kort for sesongen, men mandalitten har kun tre.

– Det ble litt rot i systemene våre, men Wichne er spilleklar, sier Hardarson.

Dermed blir dette sannsynlig lagoppstilling søndag (4–2–3–1):

Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Damion Lowe, Joackim Jørgensen, Henrik Robstad – Isaac Twum, Afeez Aremu – Kasper Skaanes, Kevin Kabran, Aron Sigurdarson – Mathias Bringaker.

Kampen følger du direkte på fvn.no søndag. Kampstart er 18.00.