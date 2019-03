Larvik vedtok videre drift, men eliteserieplassen er fortsatt i fare

Dermed er det fortsatt usikkert om klubben som i årevis har vært et flaggskip i norsk klubbhåndball kan spille i kvinnenes eliteserie neste sesong.

Næringslivslederen Merete Berdal har sammen med Anja Hammerseng-Edin jobbet hardt med redningsaksjonen. Hun presenterte resultatet for årsmøtet.

– Det har ikke vært mulig å komme i mål med alt i de tre ukene vi har holdt på, men vi har fått god oversikt over situasjonen. Skissene vi har til løsning gir grunnlag for fortsatt drift, sa hun ifølge Østlands-Posten.

– Styret har besluttet videre drift, sa avtroppende styreleder Cathrine Svendsen, og medlemmene hadde ingen innvendinger

Det ligger an til en ny drøy måned med spenning rundt klubbens framtid. 30. april avgjøres det om Larvik får elitelisens. Berdal gjorde det klart for årsmøtet at det er usikkerhet knyttet til dette. Eliteserienemnda innstilte for to uker siden på at Larvik ikke får lisens.

Larvik fristilte i slutten av februar samtlige spillere og ansatte på grunn av en svært presset økonomisk situasjon. Redningsaksjonen har fått inn om lag 2,5 millioner kroner.