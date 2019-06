Benitez ferdig som Newcastle-manager

Det bekrefter den engelske klubben selv mandag.

– Det er med skuffelse vi offentliggjør at manager Rafael Benitez forlater Newcastle når kontrakten han utløper 30. juni, heter det i en uttalelse.

59 år gamle Benitez har vært i samtaler med Newcastle-ledelsen om en ny avtale i lengre tid. De førte åpenbart ikke fram.

– Vi har jobbet hardt for å forlenge Rafas kontrakt i en ikke ubetydelig tidsperiode, men det har ikke vært og vil ikke bli mulig å nå en enighet med Rafa og hans representanter, skriver klubben.

Trenernomade

Newcastles øvrige trenerteam forlater også klubben.

Benitez ble ansatt som manager i Newcastle i mars 2016. Håpet var at spanjolen kunne redde klubben fra nedrykk den sesongen, men slik gikk det ikke. I stedet førte 59-åringen Newcastle opp igjen i Premier League påfølgende sesong.

Benitez har også en fortid som trener i blant annet Real Madrid, Napoli, Chelsea, Inter, Liverpool og Valencia.

Newcastle endte sist sesong på 13.-plass i Premier League.

Ny eier?

Den siste tiden har det pågått samtaler om oppkjøp av klubben. Representanter for den Dubai-baserte milliardæren sjeik Khaled Bin Zayed Al Nahyan opplyste nylig at det er økonomisk enighet mellom partene.

Kjøperen sjeik Khaled, som er i familie med Manchester City-eier sjeik Mansour, skal angivelig ha lagt på bordet 350 millioner pund, tilsvarende rundt 3,9 milliarder norske kroner.

Mike Ashley kjøpte Newcastle for 123,4 millioner pund i 2007, men har de siste sesongene pådratt seg fansens vrede. Sports Direct-eieren er anklaget for å satse for lite penger på spillerkjøp.

Tre ganger tidligere har han lagt klubben ut for salg, uten at noen av forsøkene førte fram.