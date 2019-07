Vålerenga – Bodø/Glimt 6–0

Dermed fortsetter Vålerenga den gode trenden og klatrer videre mot toppen av tabellen.

– Det var en fantastisk kamp. Vi var gode fra start til slutt. Det ble en forsvarskamp med enormt flotte kontringer der gutta bød på seg selv. Fortsetter vi sånn, blir vi et topplag, sa Deila til Eurosport.

Det var gangbart også etter 90 minutter, for det var i 1. omgang omtrent alt skjedde.

Med et Bodø-lag på sølvplass etter tolv kamper, trodde de fleste at nordlendingene ville bite godt fra seg i hovedstaden, til tross for en spesiell oppladning til kampen med begravelsen til tidligere Glimt-spiller Arild Berg i hjembyen torsdag.

Men da ballen spratt ut av Glimt-keeper Ricardo Friedrich og ned i beina på Aron Dønnum etter innlegg fra Sam Adekugbe etter syv minutter, var tonen satt.

Fakta: Vålerenga – Bodø/Glimt 6–0 (4–0) 8836 tilskuere Mål: 1–0 Aron Dønnum (7), 2–0 Dønnum (17), 3–0 Bård Finne (25), 4–0 Matthías Vilhjálmsson (str. 29), 5–0 Herolind Shala (84), 6–0 Chidera Ejuke (90). Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder. Ingen kort. Lagene: Vålerenga (4-2-3-1): Kristoffer Klaesson – Efraín Juárez, Johan Lædre Bjørdal, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Magnus Lekven, Herolind Shala – Aron Dønnum (Felix Myhre fra 74.), Matthías Vilhjálmsson (Mohammed Abu fra 68.), Chidera Ejuke – Bård Finne (Fitim Azemi fra 78.). Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Friedrich – Erlend Dahl Reitan (José Isidoro fra 77.), Marius Lode, Brede Moe, Fredrik André Bjørkan – Morten Konradsen, Patrick Berg, Ulrik Saltnes (Jens Petter Hauge fra 46.) – Håkon Evjen, Geir André Herrem (Philip Zinckernagel fra 46.), Amor Layouni.

Glimt-protest

Og da samme Dønnum kom alene med keeper etter å ha blitt spilt fri av Matthías Vilhjálmsson ti minutter senere, ante hjemmepublikumet at det kunne bli en hyggelig kveld.

Glimt protesterte da Brede Moe ble liggende nede etter en hodesmellen i duellen med Vilhjalmsson uten at dommeren blåste av. Reglene tilsier at det skal blåses umiddelbart ved hodeskader, men dommeren lot spillet gå og godkjente målet.

Lise Åserud / NTB scanpix

Kvalitet

Til tross for mål imot, hadde Bodø/Glimt ballen mest til langt ut i omgangen. Men forsøkene i midten og på høyrekanten, der det tidvis var åpninger i Vålerenga-forsvaret, ga kun halvsjanser.

For det var langt mer kvalitet på Vålerengas ballinnehav. Etter en corner i det 25. minuttet havnet ballen hos Bård Finne, som banket ballen i nærmeste hjørne fra ti meter og til 3–0.

Og som om det ikke var nok: Fire minutter senere ble en frispilt Matthías Vilhjálmsson stoppet ulovlig av Glimts keeper Friedrich og satte selv inn straffen nede til venstre.

– Supporterne fortjente en slik kamp. Det var en fryd å spille, sa Vilhjalmsson til Eurosport etter kampen.

Resultatløst

Dermed var det aller meste av luften gått ut av årets overraskelseslag fra Bodø, som foretok to bytter i pausen for å prøve sette større press på Vålerenga.

Glimt hadde fortsatt ballen mye og flyttet laget fremover. Men de fleste forsøk ble resultatløse, og Vålerenga kunne svare med mer effektive kontringer.

Og med 4–0 til pause, klarte Vålerenga bare delvis å «nullstille» etter halv tid.

Ett mål til ble det, da Herolind Shala og Fitim Azemi, kombinerte. Follo-gutten Azemi serverte ballen ferdigscoret til Shala på femmeteren.

Og i siste sekund fastsatte Chidera Ejuke resultatet til 6–0.

Forrige serierunde vant Vålerenga 4–1 borte mot Haugesund. Dermed har Oslo-laget scoret hele ti mål på én uke.