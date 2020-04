Omstridt Brescia-president vil tape kamper med vilje

Brescia-president Massimo Cellino sier at hans lag kommer til å tape de resterende kampene av Serie A med overlegg dersom sesongens spilles ferdig.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Massimo Cellino (t.v.) under presentasjonen da Mario Balotelli ble klar for Brescia i fjor sommer. Foto: Filippo Venezia / ANSA

NTB

I et intervju med den italienske avisen Gazzetta dello Sport finner ikke presidenten en eneste grunn til å fullføre den inneværende sesongen.

Byen Brescia er hardt rammet av koronaviruset med over 8.500 mennesker som er smittet av koronaviruset og over 1.300 dødsfall. Cellino mener det er galskap å begynne å trene og spille kamper igjen i Italia.

– Hvis de tvinger oss, kommer jeg ikke til å stille med noe lag. Jeg kommer til å tape kampene 0–3 med vilje av respekt for innbyggerne i Brescia og deres elskede som ikke er her lenger.

Les også Dette er Helsedirektoratets nye råd til idretten

Laget ligger sist i Serie A. Cellino avfeier alle anklager mot at tabellplasseringen spiller inn på at han ønsker ligaen avlyst. Senest var det Lazio-president Claudio Lotito som mente at Cellino prøvde å unngå nedrykk.

– Så langt har vi fortjent å ligge der nede, og jeg har en skyld i det også, sier Brescia-presidenten.

Den tidligere Leeds-eieren har fra før blitt suspendert og kraftig bøtelagt etter brudd på agentreglene. Han er heller ikke en mann som er redd for å sparke managere.