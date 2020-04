Landslagssjefen tror ikke på landskamper i 2020

Fotballherrenes sjef Lars Lagerbäck sier til Eurosport at han håper, men tviler på at det blir landslagsspill i løpet av dette året.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Landslagssjef Lars Lagerbäck tror ikke man kommer i gang med fotballandskamper i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Inntil videre er mye usikkert som følge av koronapandemien. Norges kamp mot Serbia i EM-omspillet er utsatt, og foreløpig er beskjeden fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de ønsker å få gjort unna både omspillet og flere nasjonsligakamper i løpet av høsten.

Lagerbäck tror ikke det skjer.

– Jeg får vel understreke at jeg er ingen ekspert på å bedømme tidslinjer her, men jeg er jo tvilende. Jeg håper jo det, naturligvis. Jeg tviler på om man kan åpne landegrenser, for mange land ligger jo etter Norge og Sverige, for eksempel, slik det ser ut. Jeg håper, men er tvilende, hvis jeg skal være ærlig, sier han til Eurosport.

Nye Uefa-møter

I utgangspunktet skulle Norge spilt semifinale i nasjonsligaomspillet om EM-billett 26. mars. Fotball-EM er utsatt til sommeren 2021, så det er fortsatt bra med tid til å få avgjort hvem som stikker av med de siste billettene til mesterskapet.

Uefa holder informasjonsmøte med medlemslandene tirsdag og styremøte torsdag denne uken. Da kan det komme nye avklaringer.

– Jeg vet ingenting om hvilket forslag det blir. Jeg kan gjette en del, men det vil de ha konfidensielt enn så lenge. Målsettingen er vel å kunne presentere et forslag i løpet av uken, og så at de skal kunne ta det neste steget opp til sine overordnede. Min forhåpning er vel at man senest i slutten av april eller begynnelsen av mai skal ha et forslag om hvordan man kan spille kamper på høsten i 2020, sier Lagerbäck.