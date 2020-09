Breddefotballen avlyses: Sola tilbyr spillere til Bryne og EIK

Sola-trener Øystein Elvestad (t.v.) og Michael Bekke tenker på spillernes beste og håper noen av dem kan få spille fotball i andre klubber resten av sesongen. Foto: Carina Johansen

Det blir ingen 2020-sesong for breddefotballen. Sola er glad for at det endelig er tatt en avgjørelse – og tilbyr spillere til rivalene i divisjonen over.