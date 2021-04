Ustoppelige Lingard med ny oppvisning – sammenlignes med Bruno Fernandes

(West Ham - Leicester 3–2) Jesse Lingard (28) fikk ikke et eneste spilleminutt for Manchester United i Premier League denne sesongen. Etter overgangen til West Ham har det tatt helt av.

FYR OG FLAMME: Ingenting ser ut til å kunne stoppe Jesse Lingard, som scorer på alt av sjanser for tiden. Foto: John Walton / PA Wire

Mot Leicester fortsatte han i akkurat samme spor. Først traff han perfekt på volley, deretter spankulerte han inn 2–0 etter at Leicester feilberegnet offsidefellen sin.

På ni kamper står utlånte Lingard med åtte mål og tre målgivende pasninger i The Hammers-drakten.

– Lingard er for West Ham det Fernandes var for Manchester United da han signerte forrige sesong, skriver Evening Standard-journalisten James Robson, som følger Manchester-klubben tett.

Det var nettopp Bruno Fernandes’ inntreden som gjorde at Lingard havnet i kulden i Manchester United.

SJELDENT SYN: Mangelen på bilder av Bruno Fernandes og Jesse Lingard i samme bilde er et godt bilde på Lingards problem i Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Siden Lingard debuterte for West Ham i starten av februar har ingen spillere i Premier League notert seg for like mange målpoeng.

– Når man passer som hånd i hanske, må man bli værende, skriver West Ham-legenden Trevor Sinclair på Twitter.

Grafikk: Sofascore

Også tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane lar seg imponere av Jesse Lingard.

Iren har tidligere vært kritisk til Jesse Lingards opptreden i sosiale medier, preget av mye lettbeint latter og dans. Engelskmannen har også lansert sitt eget klesmerke.

– Han har holdt seg i god form og viser tegn på å være profesjonell. Han hadde det vanskelig i Manchester United og mistet kanskje litt fokus utenfor banen, men er en talentfull spiller og virker veldig fokusert nå, sier Keane i Sky Sports’ studio.

fullskjerm neste Jesse Lingard er høytflyvende for tiden. 1 av 4 Foto: JOHN WALTON / X01348

Jesse Lingard var tredje sist da Jarrod Bowen satte inn 3–0 for West Ham. Han serverte også innlegget som Issa Diop headet i mål, men scoringen ble annullert med hjelp fra VAR fordi midtstopperen var i offside.

Leicester-manager Brenden Rodgers utelot James Maddison, Ayoze Perez og Hamza Choudhury fra troppen på grunn av brudd på coronarestriksjonene.

Kelechi Iheanacho reduserte to ganger for Leicester, men tross et lite stormløp på slutten så tok London-klubben alle tre poengene.

Med syv kamper igjen av sesongen er West Ham nå oppe på fjerdeplass, som gir Champions League-spill neste sesong.

GOD STEMNING: David Moyes har mye å takke Jesse Lingard for. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

West Ham-manager David Moyes har uttalt at han kommer til å strekke seg langt for å få Lingard til klubben på permanent basis.

– Vi ønsker at Jesse kommer tilbake som en ny spiller etter å ha vist i West Ham hvor god spiller han er, uttalte imidlertid Ole Gunnar Solskjær i januar.

Jesse Lingards kontrakt med Manchester United løper ut sommeren 2022.

– Manchester United vet at de kan kreve mye penger, selv med hans nåværende kontraktsituasjon, men det gir kanskje mer mening å tilby ham en ny avtale, mener James Robson.