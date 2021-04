Hevder Kane vurderer Tottenham-exit: – Perfekt for Manchester United

Harry Kanes fremtid er det store temaet før søndagens storoppgjør mellom Tottenham og Manchester United. Fotballekspert Paul Merson mener at nettopp United bør melde interesse.

KONTAKT: Harry Kane og Ole Gunnar Solskjær etter Tottenhams famøse ydmykelse av Manchester United i høst. Foto: Lynne Cameron / EPA

– Jeg synes han er perfekt for Manchester United. Hvis Manchester United vil utfordre Manchester City de neste tre-fire årene, trenger de en spiller som Harry Kane. De trenger en skikkelig spiss, sier Merson i Sky Sports’ studio.

Det er The Athletic som skriver at Harry Kane har sett seg lei Tottenhams mislykkede forsøk på å vinne trofeer. Han hevder at Kane vil se seg om etter ny klubb, dersom Spurs ikke kvalifiserer seg til Champions League.

Også Sky Sports har omtalt en potensiell Kane-exit. De skriver at Harry Kane ikke kommer til å bestemme seg før etter sommerens fotball-EM. Tottenham-spissen har også tre år igjen av sin nåværende kontrakt.

– Jeg kan ikke si ja, jeg kan ikke si nei, sa Kane da Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp spurte ham i fjor om han kom til å bli værende i Spurs resten av karrieren.

Harry Kane uttalte da at han elsker Spurs og alltid vil gjøre det, men at han ikke kommer til å bli værende bare for å bli værende dersom klubbens utvikling går i feil retning.

– Jeg er en ambisiøs spiller. Jeg ønsker å bli bedre og bli en av de aller, aller beste spillerne. Alt handler om hva som skjer som lag, sa Kane den gangen.

Han har ikke kommentert de ferske påstandene om at han ønsker seg bort.

GULLJAKT: Harry Kane (t.v.) blir en av de viktigste spillerne til England-manager Gareth Southgate i deres jakt på suksess i sommerens EM. Foto: Adam Davy / PA Wire

Tottenham-manager José Mourinho er ikke veldig lysten på å spekulere rundt stjernespillerens fremtid.

– Jeg kan ikke gjøre det. Jeg må fokusere på det som gjelder for oss. Jeg er alltid fornøyd når spillerne mine gjør det bra for landslagene, jeg er glad for at han gjør det bra for England, men jeg kan ikke spekulere i hva folk sier eller ikke, sa José Mourinho nylig.

Nå står nettopp Manchester United for tur i søndagens storkamp. Både Ole Gunnar Solskjær og midtstopper Harry Maguire har uttalt seg om Harry Kane før oppgjøret.

– Jeg vil spille de største kampene mot de største lagene. Det er grunnen til at jeg dro til denne klubben. Harry Kane er en sånn spiller, sier Maguire til MUTV.

– Når man spiller mot en av de beste spissene er det noe man må forberede seg på. Jeg tror at hvert eneste lag, når de spiller mot Tottenham eller England, kjenner kvalitetene til Harry Kane, sier Solskjær før søndagens kamp.

SAMARBEID: Ole Gunnar Solskjær og Harry Maguire. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Det så imidlertid ikke ut som Manchester United var veldig godt forberedt da de tapte 1–6 mot Spurs på Old Trafford i høst.

– Han er en av de beste. Han har alt. Jeg ser ikke mange andre spillere som har det, sier Merson og mener at Kane er på nivå med Kylian Mbappé, Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland.

Etter at Tottenham røk ut mot Dinamo Zagreb er ligacupfinalen mot Manchester City deres siste mulighet til å vinne et trofé denne sesongen. Paul Merson frykter at José Mourinho kommer til å stille ultradefensivt.

Han forteller at han selv har opplevd en cupfinale mot Chelsea hvor laget hans, Middlesbrough, opplevde det samme og at det var veldig frustrerende.

– Jeg tror det kommer til å bli det avgjørende øyeblikket hvor han tenker at «vet du hva, jeg må forlate Tottenham», sier Merson.