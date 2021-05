Ordfø­reren hyller Vipers: – På nivå med å ta OL-gull

Vipers slo Brest i Champions League-finalen søndag kveld, og ble det andre laget fra Norge gjennom tidene til å vinne turneringen i Budapest.

Kristiansands ordfører, Jan Oddvar Skisland, hyller Vipers-jentene etter triumfen i Budapest. Foto: Jacob J. Buchard

– Dette er helt fantastisk, og det er på nivå med å ta OL-gull.

Det sier Kristiansands ordfører, Jan Oddvar Skisland, til Fædrelandsvennen. Vipers slo franske Brest hele 34–28 i Champions League-finalen søndag kveld. Det er første gang i klubbens historie at rosatrøyene vinner den gjeveste klubbturneringen i Europa.

– Det betyr enormt mye for Kristiansand, og det er toppidrettskultur på sitt aller beste. Det er gjort en fantastisk innsats, og dette er et eventyr av sportslig suksess, sier Skisland.

Ordføreren er full av lovord om Vipers som klubb, og sier følgende om gullet:

– Først og fremst må jeg gratulere spillerne, trenerne og hele apparatet. Dette er det største som går an å oppnå. Det er en spesiell prestasjon og det er helt utrolig.

Ordfører Jan Oddvar Skisland på Fædrelandsvennens direktesending etter Vipers’ Champions League-triumf. Foto: Skjermpdump fvn.no

Han ønsker å hedre klubben når de kommer tilbake til Kristiansand mandag kveld.

– Jeg håper vi kan finne en måte å gjøre det på. Vi får avtale med de når det har roet seg etter kampen, men vi skal gjøre det vi kan for å vise at dette er vi stolte av, forteller Skisland.

– En ting er å være best i Norge, men det å være best internasjonalt er et kvalitetsstempel. Du kan jo sammenligne det med oppmerksomheten i fotball, legger han til.

Imponert landslagssjef

Thorir Hergeirsson, som er trener for det norske kvinnelandslaget, hyller også kristiansanderne etter Champions League-triumfen i Budapest.

– Det er en fantastisk prestasjon, og jeg er imponert. De spiller godt i to kamper i Final Four, noe som er sterkt. Det er imponerende det de har fått til med tanke på forutsetningene, sier Hergeirsson.

– Er det blant de sterkeste norske håndballprestasjonene du har sett?

-Det er gjort mange gode prestasjoner i norsk kvinnehåndball, men dette og Larvik sin seier (i 2011) er de største på klubbsiden, svarer landslagstreneren.

