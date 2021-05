Statsministeren hyller Vipers: – Strålende innsats

Vipers slo Brest i Champions League-finalen søndag kveld. Etter kampen får rosatrøyene hyllest av statsministeren, ordføreren i Kristiansand og håndballekspertene.

Vipers-jentene jubler med beviset på at de er best i verden. Foto: Tibor Illyes / MTI

– Gratulerer, Vipers. Strålende innsats! Å vinne Champions League befester at dere er et fantastisk lag, skriver Erna Solberg på Twitter søndag kveld.

Vipers slo franske Brest hele 34–28 i Champions League-finalen søndag kveld. Det er første gang i klubbens historie at rosatrøyene vinner den gjeveste klubbturneringen i Europa.

Etter triumfen får de også hyllest av ordfører, Jan Oddvar Skisland.

– Dette er helt fantastisk, og det er på nivå med å ta OL-gull, sier en stolt Skisland.

Han skryter av Vipers’ prestasjon, og mener at seieren også er viktig for byen.

– Det betyr enormt mye for Kristiansand, og det er toppidrettskultur på sitt aller beste. Det er gjort en fantastisk innsats, og dette er et eventyr av sportslig suksess, sier Skisland.

Skal hedres i Kristiansand

Vipers har denne sesongen tatt en historisk trippel: Champions League-gull, NM-gull og seriegull. Ordføreren er full av lovord om Vipers som klubb, og sier følgende om seieren:

– Først og fremst må jeg gratulere spillerne, trenerne og hele apparatet. Dette er det største som går an å oppnå. Det er en spesiell prestasjon og det er helt utrolig, sier han.

Ordføreren ønsker å hedre klubben når de kommer tilbake til Kristiansand mandag kveld.

– Jeg håper vi kan finne en måte å gjøre det på. Vi får avtale med de når det har roet seg etter kampen, men vi skal gjøre det vi kan for å vise at dette er vi stolte av, forteller Skisland.

– En ting er å være best i Norge, men det å være best internasjonalt er et kvalitetsstempel. Du kan jo sammenligne det med oppmerksomheten i fotball, legger han til.

Imponert landslagssjef

Thorir Hergeirsson, som er trener for det norske kvinnelandslaget, hyller også kristiansanderne etter Champions League-triumfen i Budapest.

– Det er en fantastisk prestasjon, og jeg er imponert. De spiller godt i to kamper i Final Four, noe som er sterkt. Det er imponerende det de har fått til med tanke på forutsetningene, sier Hergeirsson.

– Er det blant de sterkeste norske håndballprestasjonene du har sett?

-Det er gjort mange gode prestasjoner i norsk kvinnehåndball, men dette og Larvik sin seier (i 2011) er de største på klubbsiden, svarer landslagstreneren.

Hylles av V4-studioet

Gunnar Pettersen er håndballekspert for V4, og har tidligere trent Vipers. Han har fulgt klubbens utvikling tett de siste årene, og i studio var han ekstremt imponert av Vipers - og spesielt Henny Reistad, som var sørlendingenes beste spiller i semifinalen og finalen.

– Jeg har ikke flere superlativer igjen. Hun dominerer to av de tøffeste klubbkampene i internasjonal håndball. Jeg har aldri sett makan, sa en imponert Pettersen.

Karoline Dyhre Breivang spilte i en årrekke for Larvik og det norske landslaget. Hun vant Champions League-gull med Larvik i 2011, og roste Vipers og Reistad i studio.

– Det er bare å takke og bukke. Hun er en spiller alle har et øye på, og hun spilte denne finalen med største ro. Det er utenomjordisk, sa Dyhre Breivang.