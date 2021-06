Rosenborg vil forlenge med formspilleren

Besim Serbecic (23) har vært et stort spørsmålstegn denne våren. Etter tre kamper fra start er signalet fra Åge Hareide krystallklart.

Ønskes med videre: Besim Serbecic. Så gjenstår det å se hvordan forhandlingene går. Foto: NTB Scanpix

– Han har klart seg veldig godt i de siste kampene, og er absolutt en jeg har lyst å forlenge med, bekrefter RBK-treneren overfor Adresseavisen mandag.

Tilbake fra ferie svarer dermed Hareide opp på det som var ett av temaene sent i mai.

For Serbecics kontrakt går ut etter denne sesongen, som betyr at han i juli fritt kan snakke med hvilken klubb han vil om framtiden.

Og tidlig i mai var alt rundt bosnieren et stort spørsmålstegn. Da satt han kald på RBK-benken, etter over et år på utlån i Sarajevo.

To seiere

Men med Holmar Örn Eyjolfssons skade fikk Serbecic sjansen i de tre siste kampene før ferien.

Det startet med 2–3-tap for Molde, men siden fulgte både Serbecic og RBK opp med seiere over Sandefjord og Stabæk.

Og etter 2–1 i Sandefjord snakket Adresseavisen med midtstopperen om situasjonen.

– Akkurat nå er det vanskelig å si hva som skjer. Jeg må først få snakket med Åge (Hareide) og Micke (Dorsin). Jeg må vite om de trenger meg, sa han.

– Må du vite om du blir fast på laget? Eller kan du - som i dag - være del av en stoppertrio som kjemper om to plasser?

– RBK er et godt lag, og vi spiller veldig mange kamper. Det er derfor vanskelig å svare for mye på det. Det handler mest om å få svar på om klubben ønsker meg med videre eller ikke, svarte Serbecic.

– To tanker samtidig

Hareide var på sin side tydelig på at de tre kampene ble viktige for Serbecic.

Nå ønsker han altså å ha midtstopperen med videre:

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi har tatt inn noen etablerte spillere, som på mange måter forsterker RBK-kulturen. Da må vi også se på den totale troppsammensetningen. Edvard Tagseth og Emil Konradsen Ceïde har begge spilt mye. Rasmus Wiedesheim-Paul og Carlo Holse er begge i «rett» alder, og det er også Serbecic, sier Hareide.

Utsetter Henriksen-prosjekt ytterligere

Serbecic’ prestasjoner er også med på å utsette tanken om Markus Henriksen og midtstopper ytterligere.

– Ja, det er det. Så får vi heller ta det ved en gitt anledning, sier Hareide.

For når laget samles igjen mandag, er Eyjolfsson tilbake i full trening.

Dermed har Hareide flere alternativer på stopperplass igjen.

Usikkert for Hovland

Like kategorisk kan ikke Hareide være på vegne av Even Hovland.

32-åringen har spilt solid i RBK-forsvaret hele sesongen, og er også på utgående kontrakt. Men der må Hareide og sportslig leder Mikael Dorsin gjøre en vurdering, blant annet på grunn av alder og tropp-sammensetning.