Slik forklarer Nilsen den varierende seriestarten: – Vi ser litt stresset ut

Lars Arne Nilsen synes en del av spillerne har sett stresset ut på banen. Det må snu før de to viktige kampene som kommer.

Lars Arne Nilsen mener spillerne må tørre å slippe seg mer løs for at spillet på banen skal sitte bedre. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det handler om å få ned skuldrene og slippe oss løs, for vi ser litt stresset ut med ballen og gitt bort litt mange brudd. Vi må få den lekne og lette følelsen tilbake, som da vi var på vårt beste. Jeg synes en del av spillerne har sett litt stresset ut. Det er ikke farlig å spille fotball, sier Lars Arne Nilsen.

Han tror det hadde løsnet om de hadde scoret mot Start i første omgang sist, men det endte til slutt med tap 2–0.

For høy feilprosent

– Er det resultatene som stresser spillerne, eller er det andre ting?

– Det er ikke alltid så godt å si. Vi har gode ballspillere, men de som normalt sett er ganske trygge og gode, gjør litt feil. Det er slik det er av og til, men mot Start var det mye rom mot et lag vi skal slå. Det som skjer på siste tredjedelen … det er så mange muligheter. Vi gjorde så mange feil mot Start som vi vanligvis ikke gjør, sier Nilsen og legger til: – Feilprosenten på de beste ballspillerne vi har, var for høy. Vi må finne tilbake til det lekne vi hadde i vinter.

AaFK-treneren tror ikke spillerne er preget av alvoret etter bare seks poeng på fire kamper.

– Det må de tåle, for det er erfarne folk. Da jeg så kampen mot Start igjen, så er det bare nesten, nesten og nesten hele tiden, men så slurvet vi. Det er mye som er bra, men mot etablert som har vært vår styrke, der kladder det litt akkurat nå. Det er noe som fort kan snu på lørdag, men det er ikke uvanlig at det kan være litt slik i seriestarten før alt har satt seg.

Tabelldefinerende

Nilsen viser til at lagene bare har tre-fire treningskamper bak seg før sesongen starta, som gjør at resultatene vil variere før divisjonen får satt seg. AaFK ligget på åttendeplass med seks poeng på fire kamper. Lørdag venter serieleder Fredrikstad og i neste uke er det bortekamp mot Sogndal.

– Det kommer to viktige kamper nå. Kampene mot Fredrikstad og Sogndal kommer til å definere hvor vi blir liggende på tabellen en periode framover. Vi må opp noen nivåer for å levere det vi kan. Jeg trenger denne uka for å se hvem som er klare for å levere i disse kampene, for å se hvem som er i form og klare for å ta ansvaret i en viktig periode, sier AaFK-treneren.