Steffen Landro: - Det var nesten, men det holdt ikke helt inn

Sandnes Ulf fikk to kjappe scoringer, men klarte ikke å holde denne ledelsen gjennom hele kampen. Totalt sett skal de være fornøyd med det ene poenget fra bortekampen.

Sandnes Ulf kunne juble ved et par anledninger i den første omgangen da de ledet 2–0, men de klarte ikke å holde dette resultatet kampen ut. Foto: Jan Inge Haga

SOGNDAL - SANDNES ULF 2–2:

I fjorårssesongen vant Sandnes Ulf en eneste bortekamp, den kom i serierunde nummer fire borte mot Sogndal, da vant laget 2–0. Og etter hjemmeseieren mot Ull/Kisa onsdag i uken var det en optimistisk gjeng som tok turen til Fosshaugane Campus.

Innledningsvis på oppgjøret var det ikke mye som skjedde foran noen av målene. Den første muligheten var det hjemmelaget som hadde etter et hjørnespark, men headingen gikk utenfor stengene.

I løpet av et par minutter eksploderte Sandnes Ulf, og de scoret to kjappe mål. Først var det Mathias Bringaker, som endelig fikk seg en scoring. Han gjorde ingen feil og headet innlegget fra Torbjørn Lysaker Heggem elegant inn i nettmaskene.

– Det var et angrep som var tatt ut av læreboken, og det var bare vidunderlig å se at det resulterte i en scoring så tidlig i kampen, sier Sandnes Ulf-trener Steffen Landro like etter kampslutt.

Bare to minutter etter denne scoringen var det Michael Baidoo sin tur. Han utnyttet et gavmildt Sogndal-forsvar og scoret enkelt. Dette fortonet seg nok som et real sjokk for hjemmelaget, som tidvis hadde styrt kampen fram til disse scoringene.

– Egentlig en helt fantastisk start på kampen for oss. To kjappe, og ikke minst flotte, scoringer satte optimismen inn i oss. Vi hadde helt klart kampen i vårt spor akkurat da, mener han.

Sogndal med kjapp redusering

Det gikk imidlertid ikke mange minuttene etter Sandnes Ulf sine to scoringer før hjemmelaget slo tilbake.

Et innlegg fra venstresiden endte på hodet til Peter Michael Godly, som helt umarkert kunne heade ballen forbi en sjanseløs Aslak Falch i Sandnes Ulf-målet.

– Vi misser litt i akkurat den situasjonen, og jeg synes det var vel enkelt Sogndal fikk sin redusering, sier Landro.

Etter reduseringen var det tydelig at hjemmelaget hadde fått blod på tann, uten at de klarte å spille seg fram til de helt store målsjansene utover i omgangen.

– Det er ingen tvil om at vi ble litt for passive i vårt spill etter at Sogndal fikk sin redusering. Jeg følte det var en befrielse å få en pause etter at vi hadde levert topp spill i store deler av den første omgangen, men hvor vi samtidig mistet en del av grepet om kampen mot tampen av omgangen, understreker Landro.

Klarte ikke å kopiere fjorårets seier

Det var ikke mye som skjedde den første halvdelen av den andre omgangen, selv om det var hjemmelaget som hadde ballen mest og presset Sandnes Ulf mer og mer bakover på banen.

Selv om Sandnes Ulf hadde ledelsen 2–0, så klarte de ikke å kopiere seieren de fikk med seg fra Sogndal i fjorårssesongen. Etter at hjemmelaget hadde presset på så fikk de omsider lønn for strevet med sin utligning til 2–2 ved innbytter Kristoffer Hoven. Den scoringen kom etter 82 minutter.

– Litt surt å få et slikt baklengsmål etter et langt innkast. Samtidig lå det litt i luften at det ville bli en scoring eller to den ene eller den andre veien etter pause. De siste 45 minuttene var helt klart mer en krig og kjemping enn noe fint spill. Og det ble veldig mange avbrudd i kampen grunnet småskader og frispark, sier Sandnes Ulf-treneren.

Sogndal kastet alt de hadde framover på banen mot slutten av oppgjøret, men Sandnes Ulf-spillerne kjempet heroisk og sto løpet ut uten flere baklengsmål.

Dermed endte oppgjøret 2–2, og Sandnes Ulf fikk med seg en kjærkomment poeng fra bortekampen i tropevarmen.

– Selv om vi vant her i fjor, så er det alltid sterkt å ta med seg poeng hjem fra en bortekamp mot Sogndal. Nå skal vi bruke seriepausen på to uker til veldig god trening, samtidig som vi skal møte EIK i en treningskamp hjemme allerede på tirsdag. Totalt sett er jeg godt fornøyd med resultatet her i Sogndal, og ser nå virkelig framover til sesongen videre, understreker Steffen Landro.

