Dette løftet ble for tungt for helikopteret

Det som skulle være unnagjort på anslagsvis to timer, ble en mer tidkrevende jobb enn forventet for mannskapet i hoppanlegget i Granåsen.

Det fjerde løftet med helikopter måtte avbrytes, da seksjonen var for tung. Foto: Christine Schefte

Arbeidet med å demontere den ene lysmasta i Granåsen måtte avbrytes onsdag. Kun tre av elleve planlagte helikopterløft ble gjennomført.

– Det ble for tungt for helikopteret. Det var et avvik i vekt fra det vi hadde estimert, sier HMS-leder i NCC, Truls Wengstad-Halvorsen.

Dermed må flere deler på seksjonen demonteres for å få redusert vekta slik at arbeidet kan fortsette.

– Helikopteret kommer igjen rundt klokken 08.00 fredag morgen. Nå krysser vi fingre og tær for at dette går bra, sier Wengstad-Halvorsen.

Merkostnad

Det første helikopterløftet ble gjort i elleve-tida onsdag. Like før klokken 12.30 oppsto problemene under det fjerde løftet.

Timeprisen for å ha helikopteret i aksjon er cirka 25000 kroner, opplyste Stein Ove Brandslet i Trondheim eiendom onsdag. Da var det antydet at jobben skulle ta to timer.

– Kostnadsmessig er ikke dette noe problem. Vi har lagt inn en buffer der, sier Wengstad-Halvorsen.

Truls Wengstad-Halvorsen er HMS-leder i NCC. Foto: Christine Schefte

Han opplyser at de betaler en sum for effektiv flytid og en annen for ventetid på bakken. Onsdag ble helikopteret satt på bakken mellom hvert av de tre første løftene.

Helikopteret fra Helitrans ventet på bakken mens neste seksjon på lysmasta ble løsnet. Foto: Christine Schefte

– Dette er fordi folk må løsne neste del og gjøre klart i masta mellom hvert løft. Arbeiderne ønsker ikke at helikopteret skal sveve over dem i mellomtida, da dette skaper mye vind og støy.

– Om alt går etter planen skal resten av arbeidet ta omtrent 1,5 time fredag, sier NCC-lederen.

Onsdag ettermiddag raget fortsatt masten til høyre høyt i luften. Foto: Christine Schefte