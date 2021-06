Wærenskjold vraket tilbud fra WorldTour-lag: – Litt vemodig

Mandalitten Søren Wærenskjold (21) har takket nei til et belgisk profflag. Istedenfor valgte sykkeltalentet å forlenge kontrakten med norske Uno-X.

Mandalitten Søren Wærenskjold har vært i tenkeboksen etter å ha fått tilbud fra WorldTour-laget Intermarché-Wanty Gobert. Men til slutt falt valget på å bli i norske Uno-X. Foto: Espen Sand

– Jeg signerte kontrakten i går og er veldig fornøyd. Jeg har en veldig positiv følelse, sier Søren Wærenskjold.

Mandalitten spaserer oppover Karl Johan på vei til leiligheten sin i Oslo mens han snakker med Fædrelandsvennen over telefon.

21-åringen har vært hjemme på Sørlandet for å sykle NM, hvor han bl.a. tok en knallsterk sølvmedalje på tempoen torsdag forrige uke.

Og etter NM måtte Wærenskjold ta et vanskelig valg. 21-åringen hadde et konkret tilbud om å signere for det belgiske WorldTour-laget Intermarché-Wanty Gobert.

Men istedenfor valgte Wærenskjold å forlenge kontrakten med norske Uno-X. Den nye kontrakten varer ut 2022/23-sesongen.

– Jeg vet at jeg går til noe som er bra. Både for meg selv og egen utvikling vet jeg at opplegget til Uno-X passer bra for meg, sier Wærenskjold.

– Litt vemodig

Flere ryttere drømmer om en sjanse til å signere for et WorldTour-lag, som betyr at man er invitert til å sykle storritt som Tour de France, Vuelta a España og Giro d’Italia, samt sykkelklassikere som Paris-Roubaix og Flandern Rundt.

21-åringen innrømmer at det ikke var lett å takke nei til Intermarché-Wanty.

– Det var jo litt vemodig. Det er jo det man har lyst til. Men når man faktisk først får et slikt tilbud skjønner man at det ikke alltid er rosenrødt. Jeg må være litt realistisk og tenke på meg selv, sier Wærenskjold.

Søren Wærenskjold har forlenget med Uno-X. Foto: Tor Erik Schrøder

Derfor falt valget på Uno-X

Selv om det var vemodig å vrake tilbudet fra WorldTour-laget, er Wærenskjold klar på hvorfor han valgte å forlenge med Uno-X.

– Jeg er på en trygg og god plass. De kom med et veldig godt tilbud i forhold til Wanty. Jeg vet at jeg går til noe som fungerer bra, sier Wærenskjold.

Den nye WorldTour-satsingen til Uno-X spilte også en rolle i valget til Wærenskjold. Det norske laget planlegger å søke om WorldTour-lisens til 2022/23-sesongen. Samtidig håper de også på en invitasjon til neste års Tour de France.

– Det har vært med å påvirke litt, sier Wærenskjold.

Dermed kan han realisere drømmen om å sykle de aller største sykkelrittene for norske Uno-X, om laget får godkjent lisensen.

– Ja, det ville vært det ultimate. Det er det de fleste har lyst til, sier 21-åringen.

Søren Wærenskjold (t.v.) drømmer om å sykle de største sykkelrittene for norske Uno-X. Her avbildet sammen med gullvinner Tobias Foss (i midten) og bronsevinner Andreas Leknessund etter NM-tempoen torsdag forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder

– Han blir kjempeviktig

Sykkelsjef i Uno-X Pro Cycling, Jens Haugland, er storfornøyd over Wærenskjolds kontraktsforlengelse.

– Det er en kjempenyhet for oss. Det er en skikkelig tillitserklæring for oss i Uno-X at en av verdens mest attraktive U23-ryttere velger å bli hos oss. Det er riktig for Søren. Han kommer til å vokse i takt med resten av laget, både som rytter og menneske, sier Haugland til Fædrelandsvennen.

Sykkelsjefen er klar på at Wærenskjold vil være en sentral del av den nye WorldTour-satsingen, om de får godkjent lisensen.

– Han blir kjempeviktig som mange andre på laget. Søren har en x-faktor og er svært anvendelig. Han har hatt en voldsom utvikling, og det betyr kjempemye for oss at han skal være hos Uno-X, sier Haugland.