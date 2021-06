Daniels dom: «Dette burde ikke være en overraskelse for Start»

En frustrert Daniel Aase gir sin dom over Starts tap mot Bryne.

Start gikk på et surt tap mot Bryne. Foto: Tor Erik Schrøder

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Det er ofte vanskelig å skulle analysere noe som er så åpenbart frustrerende sett med Start- øyne. Følelsene tar fort overhånd, men la oss prøve likevel.

I mine øyne manglet Start i dag en smartness og kynisme viktige situasjoner gjennom kampen. Bryne er fysisk sterke, godt organiserte og veldig solide på dødball. Dette burde ikke være en overraskelse for Start som fikk gjentatte advarsler i første omgang.

Lange baller fra Bryne opp i sidekorridorene ble håndtert meget dårlig. Start-spillerne klarerte ballen unødig ut av banen til corner eller kast som ga Bryne mulighet til å gjøre det de er aller best på: Duell- og andreballspill inne i feltet. Etter en god åpning på kampen, ble resten av førsteomgangen dessverre spilt på Brynes premisser.

Situasjonen som kulminerer med et selvmål av Mohammed El Makrini på overtid kommer etter at en Start-spiller klarerer ballen unødig ut til kast. Det kan selvsagt skje, men når man lar det være opp til tilfeldigheter ved såpass mange anledninger vil det fort straffe seg til slutt.

2-3 målet like etter var en trist sorti. Et sammensurium av dårlige klareringer, manglende kommunikasjon og svakt 1vs1 spill defensivt sørget for at Start er ligaens dårligste hjemmelag så langt i sesongen.

Både Bergan x2, Schulze og Sjøkvist er involvert med negativt fortegn, og gjør at ballen til slutt ender hos Joackim Holtan. Selvsagt var det sørlendingen Joacim Holtan som skulle avgjøre dette.

Bort med det vonde. Er det noen grunn til optimisme?

Det var til tider gøy på Sparebanken Sør Arena i dag. I første omgang lugget det en del med ball, men det var likevel tydelig at spillerne ønsket å være lojale mot den spillestilen Tjelmeland er i ferd med å implementere.

De turte i større grad å involvere El Makrini sentralt og klarte flere ganger å spille Bryne lave. Likevel synes jeg en del spillere fortsatt er for passive med ball.

Mot etablert forsvar er Start avhengige av at flere spillere tør å skape ubalanse ved å dra på seg press. Noe som ble justert i pausen og ble markant bedre i andreomgangen. Da kom Start ut med en annen bestemthet og spilte god fotball langs bakken.

El Makrini styrte spillet sentralt. Markovic og Tønnessen hadde fine kombinasjoner på venstresiden, og Reinhardsen, Ugland og Buch fikk det til tider til å flyte på den høyre. Da Schulze satte inn 2-1 etter 57 minutter var det god stemning på tribunen.

Start lå på dette tidspunktet på 4 plass på tabellen med et fint kampprogram foran seg. Ham/Kam hadde tapt dagen før. Ull/Kisa – Aalesund var fortsatt 0-0, og Tjelmeland så ut til å få sin andre seier på to kamper.

Start hadde kun to poeng opp til direkte opprykksplass. Nå begynte Jim Rune Bjorvand og jeg å glede oss til post-match intervjuer med trenere og spillere. Etter noen blytunge overtidsminutter ble historien en annen.

Så brutal kan fotballen være når man ikke klarer å bikke marginene sin vei, og marginer er det nok av i en rekordjevn 1.divisjon i 2021.

Jeg har sagt at vi må gi prosjektet til Sindre Tjelmeland tid. Det skal vi selvsagt gjøre. Han rår akkurat nå over en enormt tynn spillerstall som må forsterkes i løpet av sommeren. Likevel er det aller viktigste at spillerne nå fortsetter på det som var en fin trend rent spillemessig. Da kan det bli underholdende i månedene som kommer.

I dag skal likevel frustrasjonen over forspilte poeng få lov til å boble noen timer til.