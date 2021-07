Bør VAR innføres i Norge? Dette sier «Gutan»

Anders Jenssen vil ha VAR i norsk fotball, Ruben Yttergård Jenssen vil ha «VAR light», mens Kent-Are Antonsen er usikker.

TIL-DUO: Kent-Are Antonsen er usikker, mens Anders Jenssen er klar på at han vil ha VAR i norsk fotball. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Video Assistant Referee (VAR) har vært et hett diskusjonstema i internasjonal fotball de siste par årene. Noen mener vi får langt mer korrekt dømming på nøkkelsituasjoner, mens andre mener det tar for lang tid og fjerner den spontane gleden i fotballen. Og at det likevel blir en del feil med VAR.

I 2023 kan VAR være innført i norsk fotball. Hva synes TIL-spillerne om det omdiskuterte video-hjelpemiddelet?

– Jeg er generelt for VAR. Selvfølgelig er det mange motargumenter, men på generell basis er jeg for VAR, absolutt, sier TIL-stopper Anders Jenssen til iTromsø.

– Hvorfor?

– Det blir mer riktig utfall, og det er jo det man ønsker. Vi jobber hele tiden hver dag for å jakte marginer. Hvorfor skal vi ikke da gi dommerne muligheten til å få hjelp, slik at de kan gjøre en best mulig jobb?

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen sier han er positiv til VAR, dersom det blir praktisert som da han selv spilte i Nederland.

– Der tok de egentlig kun nøkkelsituasjoner, og jeg opplevde det som veldig lite bruk av tid, samtidig som de tok soleklare feil i kampen. Der føltes det i alle fall mer trygt og rettferdig. Jeg tror dessuten det er en fordel at VAR-dommer ikke er til stede der kampen er, slik at man ikke blir påvirket av stemningen på stadion, sier Yttergård Jenssen.

Snytt for ny straffemulighet

Kanskje hadde TIL stått med tre poeng etter onsdagens kamp mot Kristiansund (0–0), dersom VAR hadde vært brukt i Eliteserien.

For – som iTromsø skrev torsdag – burde Kent-Are Antonsen fått tatt straffen på nytt mot Kristiansund, ettersom Amin Askar hadde «tjuvstartet» og var inne i feltet.

Men det fikk ikke dommer Rohit Saggi med seg.

– Ja, det er ikke diskutabelt. VAR hadde tatt den, mener Anders Jenssen.

Kent-Are Antonsen er ikke like sikker.

– Ja, mest sannsynlig ville vi fått en ny mulighet, men jeg vet ikke. Vi har sett i Premier League at det ikke alltid er like vellykket med VAR, sier Antonsen.

– Jeg tenker at det er best med en «VAR light», der nøkkelsituasjonene blir tatt. Slik som med Amin Askar nå sist. Den skulle VAR tatt. Vi fikk faktisk beskjed av hoveddommer at vi ikke måtte løpe inn før straffen ble tatt, for da ville den bli tatt på nytt, sier Yttergård Jenssen.

TØFF DUELL: Her er Ruben Yttergård Jenssen og Amin Askar i kampen mellom TIL og Kristiansund. Askar var for tidlig inn i sekstenmeteren da Kent-Are Antonsen bommet på straffe i kampen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

VAR fra 2023?

VAR kan være på vei inn i norsk fotball fra 2023-sesongen.

– Vi har tilbudt oss å tilrettelegge en VAR-løsning for norsk fotball fra og med seriestart i 2023 da vi overtar rettighetene. Vi har sagt at vi som rettighetshaver kan tilby det tekniske oppsettet som trengs for å innføre VAR i Norge, sa TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til VG i juni.

Anders Jenssen erkjenner at vi aldri vil få perfekt dømming.

– Det vil alltids oppstå situasjoner, men generelt sett treffer man på mer enn man bommer på. VAR er et nytt produkt, under utvikling, og er allerede blitt bra mye bedre, mener han.

– Jeg er en regelrytter av person og yrke (økonom), så jeg er nok kanskje litt farget av det. Er glad i to streker under svaret, legger han til.

Kent-Are Antonsen er usikker på om han vil ha VAR.

– Det er mye som er bra med det og noe som dårlig. Det tar litt vekk den spontane gleden. Det er menneskelig å gjøre feil. Både spillere, dommere og linjemenn gjør det, sier han.

– Men VAR kommer sikkert uansett hva man mener om det. Vi får bare se, legger Antonsen til.

Der er opp til Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) om de vil godta VAR-tilbudet fra TV 2. Avgjørelsen tas trolig tidlig i høst.