Zidane åpner for Ronaldo-retur: – Det er mulig

Zinédine Zidane (48) og Cristiano Ronaldo (36) oppnådde store ting sammen som manager og spiller i Real Madrid. Nå åpner franskmannen for en mulig gjenforening.

SUKSESS: Cristiano Ronaldo og Zinédine Zidane vant det meste som er mulig å vinne sammen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Zidane var oppsiktsvekkende åpen på spørsmål om muligheten for en retur til Real Madrid for Cristiano Ronaldo.

– Det er mulig, det er mulig, sa Real Madrid-manageren på spørsmål fra Sky Italia om Ronaldo-ryktene.

De siste ukene har det blitt spekulert heftig i at Ronaldos tid i Juventus kan være over. Portugiseren fikk kritikk etter italienernes Champions League-exit mot Porto, men svarte med hat trick i helgens Serie A-runde. Etter kampen nektet tremålshelten å la seg intervjue.

Ronaldo forlot den spanske hovedstadsklubben til fordel for Juventus i 2018. Torino-klubben punget ut i overkant av én milliard kroner for angrepsstjernen den gangen.

På pressekonferansen før tirsdagens møte med Atalanta gjorde Zidane lite for å dempe spekulasjonene om en gjenforening.

– Vi kjenner Cristiano. Vi vet hva slags person han er, og alt han har gjort for Real Madrid. Men nå er han Juventus-spiller, og vi må respektere både han og klubben, sa manageren.

Zidane fikk deretter spørsmål om han har lyst til å se Ronaldo i helhvitt igjen.

– Jeg gjorde det jeg måtte gjøre med Cristiano. La oss se hva som skjer i fremtiden.

Ronaldo var i Real Madrid i ni år, flere av dem med Zidane som manager. Portugiseren vant ligaen to ganger og Champions League fire ganger med den spanske klubben. Han ble også kåret til verdens beste spiller fire ganger under årene i Madrid og scoret 450 mål.

Ronaldo har vunnet ligaen to ganger med Juventus, men i Champions League har det blitt tidlig exit mot Ajax, Lyon og Porto. Spilleren selv har gjort lite for å dysse ned ryktene om at han kan være på vei bort fra Juventus.