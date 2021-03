Hun har nådd toppen i internasjonal fotball. Nå vil Ingrid Syrstad Engen hjelpe flere til å gjøre det samme.

Et nytt tilbud skal hjelpe unge jenter som vil bli oppdaget av større klubber. Wolfsburg-stjerne og landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen (22) fronter den nye satsingen.

I fjor spilte Ingrid Syrstad Engen finale i Champions League. Foto: Gabriel Bouys / Reuters

– Det er ikke alltid man blir sett eller tatt ut. Dette handler om å bli sett og få en ærlig vurdering av hvordan man ligger an og hva man kan gjøre for å ta nye steg, sier Syrstad Engen til Aftenposten.

Hun er kommet hjem igjen til Tyskland når Aftenposten snakker med henne, etter å ha scoret ett av målene som sendte gamleklubben LSK Kvinner ut av Champions League.

22-åringen ble selv oppdaget i ung alder. Da fikk hun beskjed om at ferdighetene hennes var blitt lagt merke til. Det har vært viktig for at hun har fått ut sitt potensial som fotballspiller, mener Syrstad Engen. I dag spiller hun i den tyske storklubben Wolfsburg.

Langt fra alle jenter får den samme oppfølgingen som hun har fått. For mange er det kanskje vanskelig å tro på at en kan bli så god at en kan leve av fotballen. Nå står landslagsspilleren i spissen for et tilbud som vil hjelpe unge jenter til å bli bedre fotballspillere.

Ingrid Syrstad Engen spiller for Wolfsburg og er fast på det norske landslaget. Foto: Jil Yngland / NTB

– Mange mener mye om hva du bør gjøre

«Scout yourself» er en portal der kvinnelige fotballspillere kan registrere seg, for så å bli vurdert av en profesjonell speider. Tilbudet retter seg primært mot spillere i alderen 14 til 18 år.

Etter at speideren har sett spilleren enten på treninger eller i kamper over tid, vil spilleren få en vurdering av egne ferdigheter. Spilleren vil også få råd om hvordan hun kan utvikle seg videre og hva som eventuelt burde være neste steg i karrieren hennes.

– Det man kanskje kjenner på når man er 15, 16, 17 år gammel og innser at fotballen er noe man kan satse på og bli god i, er at man mangler riktig type rådgivning. Det er mange som mener mye om hva du bør gjøre, forteller den norske midtbanespilleren.

Det er det norske agenturet haxthaus DA, som representerer blant andre Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen, som står bak.

– Jeg er et eksempel på denne måten å gjøre det på. Det er viktig for meg å stille opp for unge jenter i Norge som ønsker å satse. Jeg vil alltid være her for dem som vil snakke med meg om hvordan jeg har gjort det og hvilke vurderinger jeg har gjort underveis.

Agenturet opplyser til Aftenposten at spillere som registrerer seg i portalen, ikke forplikter seg til noe. Spillerne står siden fritt til å velge om de ønsker å gå videre med en agent eller ikke, og om det i så fall skal være en agent fra haxthaus DA eller et annet agentur.

Syrstad Engen mener den typen hjelp portalen vil tilby, er lettere tilgjengelig for unge gutter som drømmer om å bli fotballspillere.

– Her kan man få hjelp i ung alder til å innse at man kan satse på fotball som jente og nå langt. Da er stegene man tar i den alderen viktig, mener 22-åringen fra Melhus sør for Trondheim.

– Kan være veldig positivt

Jørgen Reikerås har vært utviklingssjef i Lyn Fotball siden 2019. Da var Lyn en av tolv klubber som fikk støtte av Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball Kvinner (TFK) til å etablere en utviklingssjef på jentesiden. Han tror den nye portalen kan være et nyttig tilskudd.

– Jeg tror det kan være veldig positivt. Det er noe som brukes i herrefotballen, spesielt for spillere i litt lavere divisjoner, fordi det ikke foregår like mye speiding på spillere nedover i systemet.

– I norsk kvinnefotball forekommer det ikke noe særlig bruk av speiding, i hvert fall ikke nasjonalt. Da kan dette være et fint verktøy med tanke på å få profesjonell oppfølging. Mange spillere står alene eller har bare trenerne sine med seg, forklarer utviklingssjefen.

Lyns kvinnelag spiller i Toppserien. Her feirer de seieren over Vålerenga på Kringsjå i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Reikerås opplever at klubbene på øverste nivå har «ganske god kontroll» på det som rører seg i Norge og at de får plukket opp dem man ser har potensial. «Landslagsskolen», NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot de yngste aldersbestemte landslagene, er en medvirkende årsak til det. Likevel finnes det unntak, påpeker han.

– Det er alltid én eller to som kan gå litt under radaren. Emma Stølen Godø, en av våre beste spillere, har aldri vært innom «Landslagsskolen». Sånne spillere får vi litt tips om her og der.

Ny norsk Champions League-duell

Fredag, noen få dager etter at hun LSK Kvinner ut av Champions League, ble det klart at også kvartfinalen i samme turnering byr på kjente fjes for Syrstad Engen. Wolfsburg skal møte Chelsea, hvor landslagskollegaene Maren Mjelde og Guro Reiten spiller.

– Det er en tøff trekning, men samtidig veldig kul. Jeg gleder meg til å se igjen kjente i Chelsea, og tror på to spennende oppgjør.

Landslagskaptein Mjelde blir ikke å se på banen i de to kampene i slutten av mars. Hun må opereres for en kneskade hun pådro seg i ligacupfinalen mot Bristol City og er ute resten av sesongen.