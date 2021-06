Hareide etter Koteng-møte: – Det finnes penger

RBK-sjefens fremtid er imidlertid uavklart.

Åge Hareide har fått beskjed om at det fins midler til spillerkjøp. Foto: Morten Antonsen

Publisert:

LERKENDAL: – Jeg snakket med Ivar i går (onsdag), men ikke så veldig mye om min fremtid. Mer om det var penger i kassa til å handle.

– Var det penger i kassa?

– Ja ja, han har penger i kassa.

– Kan du si mer om innholdet i møtet?

– Ingenting.

– Ingenting?

– Nei.

– Men du fikk beskjed om at det er penger i kassa til handle nye spillere?

– Ja da.

– Hvor ønsker du å forsterke?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Men vi jobber med dette kontinuerlig. Vinduet åpner uansett ikke før i august. Vi ligger alltid i forkant, slik at vi er forberedt på å hente det vi eventuelt trenger. Hvis det er noe som river og sliter i våre spillere, må vi være forberedt. Men det er ikke noe nytt å melde nå.

– Har noen samtaler

Like før Hareide ble intervjuet, sa Even Hovland til Adresseavisen at han er åpen for å forlenge kontrakten med klubben. Samtidig sa RBK-stopperen at han ikke har hørt noe fra Rosenborg om en mulig kontraktsforlengelse. Også Anders Konradsen er på utgående kontrakt. Fra 1. juli av kan begge to snakke med andre klubber.

Hareide sier at RBK ønsker å ta en avgjørelse i løpet av juni vedrørende Hovlands og Konradsens fremtid - altså før de står fritt i å prate med potensielt nye arbeidsgivere.

Hareides kontrakt med RBK går ut etter inneværende sesong. På spørsmål om at Koteng-møtet er et signal på at han ønsker å forlenge kontrakten, svarer RBK-sjefen dette:

– Jeg må tenke på det som skjer videre uansett. Det er ikke noe nytt om min fremtid heller. Klubben vil også tikke og gå, uavhengig om jeg er her eller ikke. Jeg og Ivar har noen samtaler innimellom.