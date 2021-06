Rosenborg-smell på Lerkendal – senket av Sarpsborg

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 0–1) 600 Rosenborg-fans kunne feire at Alexander Tettey endelig var tilbake i Rosenborg-drakta etter tolv år i utlandet. Stort mer var det ikke å juble for.

Før kampen handlet det meste om Tettey, men etter kampen handler det meste om Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen, som ble matchvinner med sin første scoring på nesten to år.

Mens Rosenborg knapt skapte en eneste kvalifisert sjanse i løpet av nitti minutter, var bortelaget farlig frempå flere ganger. Etter at Joachim Soltvedt misset på nærmest åpent mål 18 minutter, var det til slutt Thomassen som tok ansvar etter 62 minutter.

Seieren var Lars Bohinens første som Sarpsborg-trener.

Tettey

Tettey spilte sin første Rosenborg-kamp på nesten tolv år, men 35-åringens comeback på Lerkendal var ikke nok til å blåse liv i et livløst hjemmelag, selv om starten var oppløftende. Tettey var sentral i mye av det hjemmelaget foretok seg innledningsvis. Men, som hjemmelaget for øvrig, falmet også Tettey etter hvert.

Etter et annullert Rosenborg-mål og et tøffelskudd fra Tettey selv, dreide resten av første omgang seg om bortelaget. De to svenskene Anton Salétros og Mikael Dyrestam fant ofte rom mellom Rosenborgs forsvar og midtbane, og satte opp flere gode angrep. Den aller største sjansen i første omgang fikk nevnte Soltvedt etter at Rosenborg-keeper André Hansen først reddet Ibrahima Konés skudd fra fem meter.

Returen gikk rett ut i feltet, og det var smått utrolig at Soltvedt ikke greide å sende bortelaget i ledelse fra tre meter. Men Hansen reddet mesterlig nok en gang. Rosenborg skapte ikke én kvalifisert sjanse i første omgang.

Kapteinen tok ansvar

Fra start av i andre omgang så Rosenborg-trener Åge Hareide ut til å ha fått litt mer fart på laget, men som i første omgang så stoppet det opp. Sarpsborg så ut til å gå tom for krefter etter å ha løpt utrettelig i seksti minutter, men så dukket kapteinen opp.

Eirik Wichne gjorde et utmerket forarbeid på høyre flanke, dro seg ned til dødlinjen, og la ballen ut. Der dukket Joachim Thomassen opp og bredsidet bortelaget i en fortjent ledelse, via stanga. Fullt fortjent.

I jakten på poeng kastet Hareide innpå det han hadde av offensivt skyts. Hjemmelaget avsluttet kampen med tre rene spisser på topp, men hjemmelaget kom ikke nærmere scoring enn Guillermo Molins avslutning som keeper Anders Kristiansen reddet mesterlig på første stang.

Dermed har Rosenborg tapt to kamper på rad.